Seano e Giovani Rossoneri in paradiso! Si sono disputate questo pomeriggio le due finali play-off....





..di Terza Categoria organizzate dalle Delegazioni provinciali di Prato e Pistoia. Da una parte il Seano - sul campo del Settimello - ha battuto 1-0 il San Lorenzo con la rete di Buccafurli. I play-off andati invece in scena al "Barni" di Montale hanno avuto invece uno sviluppo pirotecnico: dopo il pareggio al termine dei 90' regolamentari (3-3), si sono disputati due parziali supplementari, in cui il risultato non è cambiato. A far festa, in virtù del miglior piazzamento in campionato, sono quindi i Giovani Rossoneri che si aggiudicano l'atto conclusivo contro i Giovani Granata Monsummano. Nel prossimo numero di Calciopiù in edicola martedì ampio resoconto sulle due gare a cura dei nostri inviati.