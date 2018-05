Varie : Se n'è andato Elio Giulivi ex presidente LND Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) Se n'è andato la notte scorsa, all'età di 85 anni, Elio Giulivi presidente per oltre un decennio (dall'87 al '98) della Lega Nazionale Dilettanti. Giulivi era rimasto....



...coinvolto oltre un mese fa in un terribile incidente automobilistico e le sue condizioni erano apparse fin da subito assai gravi.

Apprezzato manager della ditta Elettrocarbonium di Narni, Giulivi aveva fondato e portato ai massimi livelli dilettantistici l'omonima squadra del suo paese, prima di essere eletto, nell'87, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, prima dell'avvento di Tavecchio. Durante il suo mandato aveva introdotto nuove norme sui limiti d'età, tuttora in vigore.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 15 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 15



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 15 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli