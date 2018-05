La Polisportiva Popolare Cep, formazione pisana di Terza Categoria fresca di promozione in Seconda, saluterà questa incredibile stagione domani, sabato, in occasione dell’ultimo...





...turno di campionato contro il Capannoli.

Col biglietto di ingresso sarà compreso un piatto di zuppa e un bicchiere di buon vino. Considerando che la gara inizierà alle ore 16.00 e si concluderà intorno alle 18.00, sarà l’occasione per una tarda merenda o una precoce cena. O, se preferite, un apericena. In ogni caso un modo, da parte dei ragazzi protagonisti di questa esaltante avventura, di salutare la gente che li ha sostenuti per tutta la stagione e, per chi interverrà, di contribuire alla programmazione di un futuro radioso.

La partita è in programma per domani, sabato 12, al campo ex Turris “dal Prete” al CEP. Accorrete numerosi!



Sul prossimo numero di Calciopiù pagina speciale sull'impresa della Polisportiva Popolare Cep.