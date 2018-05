Registrati | Login Login Username:



Partite : L'Affrico vince la SuperCoppa Juniores Regionali! Inviato da Sonia Nuzzi 147 letture ) Si è svolta nel tardo pomeriggio, al C.F.F. "G.Bozzi" di Firenze, la seconda edizione della Supercoppa Juniores Regionali, fra le squadre che hanno vinto i gironi del campionato da poco concluso...





...ad eccezione della vincitrice del girone di merito (Lastrigiana), che partecipa alle finali nazionali di categoria.



Le prime a scendere in campo sono state Aglianese e Affrico, poi è toccato alla perdente di questa prima gara di 45 minuti affrontare il Grosseto, infine la vincente della prima frazione ha giocato contro il Grosseto.

Queste le formazioni della prima gara:



Aglianese - Affrico 0-1

AGLIANESE: Meoni, Beneforti, Risi, Colzi, Benedetto, Tredici, Granucci, Maccagnola, Dingozi, Argenti, Bibaj Gersi. A disp.: Della Massa, Grazzini, Incoronato, Bellandi, Cipriani, Bibaj Gerti, Meucci. All.: Luca Tognozzi.

AFFRICO: Franceschini, Carretti, Mocali, Bongini, Calise, Valerio, Sardelli, Cosmi, Virgili, Sirbu, Cipriani. A disp.: Ioseliani, Vannozzi, Fiorini, Baronti, Giovannardi, Tamburini, Montagni. All.: Gregorio Crocchini.

ARBITRO: Paolo Meazzini sez. Valdarno.

RETE: Bongini.



E' una partita bella ed equilibrata fin dai primi minuti. La prima occasione è dell'Aglianese e capita a Maccagnola. Poco dopo Dingozi colpisce il palo e Bibaj Gersi si rende pericoloso ma il n.1 dell'Affrico Franceschini sventa la minaccia al minuto n.18. L'Aglianese ci riprova con Argenti ma il suo gol è annullato dal direttore di gara. Si vede anche l'Affrico, con una conclusione molto pericolosa di Sirbu. Ci si avvia al termine dei 45 senza reti ma ecco che l'Affrico, con un blitz in extremis, passa in vantaggio con Bongini e si aggiudica il primo match, nonostante alcune occasioni fallite dall'Aglianese nel finale.



Seconda gara

Grosseto - Aglianese (1-1) 5-3 dcr

GROSSETO: Alessandroni, Bicocchi, Bulku, Catella, Chelini, Debianchi, Decarolis, Dovidio, Fagnoni, Formicola, Lorini. A disp.: Melfi, Mileo, Molinari, Ottaviani, Pastorelli, Rosi, Tichem, Zarone. All.: Maurizio Angeli.

AGLIANESE: Meoni, Beneforti, Risi, Colzi, Benedetto, Tredici, Granucci, Maccagnola, Dingozi, Argenti, Bibaj Gersi. A disp.: Della Massa, Grazzini, Incoronato, Bellandi, Cipriani, Bibaj Gerti, Meucci. All.: Luca Tognozzi.

ARBITRO: Tommaso Bassetti di Lucca.

RETI: Lorini, Risi.



Alle 19 e qualche minuto prende il via la seconda gara; entra in scena il Grosseto, vincitore del girone D e affronta l'Aglianese, che ha perso contro l'Affrico il primo match. La gara è molto bella e vivace, con occasioni dall'una e dall'altra parte. Al 18' Grosseto vicino al vantaggio con Dovidio colpisce la traversa; al 24' maremmani in vantaggio con un gol di Lorini. Intorno alla mezzora il Grosseto va vicino al raddoppio con Fagnoni. Quando la gara sembra ormai avviata a concludersi con la vittoria dei grossetani, ecco che l'Aglianese raggiunge il pareggio, grazie a un gol allo scadere di Risi. Si va ai rigori.

Dal dischetto i giocatori del Grosseto non sbagliano: Fagnoni, Catella, Decarolis e Formicola vanno a segno, mentre per l'Aglianese trasformano solo Maccagnola e Dingozi, mentre il tiro di Incoronato va fuori e quello di Argenti viene parato. Quindi Grosseto batte Aglianese 5-3.

Fra qualche minuto sarà la volta di Affrico e Aglianese.



Affrico - Grosseto 1-0

AFFRICO: Ioseliani, Fiorini, Mocali, Bongini, Calise, Vannozzi, Sardelli, Cosmi, Montagni, Giovannardi, Tamburini. A disp.: Fraceschini, Valerio, Carretti. Baronti, Sirbu, Cipriani, Virgili. All.: Gregorio Crocchini.

GROSSETO: Alessandroni, Bicocchi, Bulku, Catella, Chelini, Debianchi, Decarolis, Dovidio, Fagnoni, Formicola, Lorini. A disp.: Melfi, Mileo, Molinari, Ottaviani, Pastorelli, Rosi, Tichem, Zarone. All.: Maurizio Angeli.

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena.

RETE: Montagni.



Dopo un avvio piuttosto equilibrato, al primo vero affondo l'Affrico passa in vantaggio, grazie a un gol di Montagni. Qualche minuto dopo il Grosseto rimane in dieci per l'espulsione di Catella; molti dubbi anche sulle sorti di Montagni dell'Affrico, che sembrava poter subire la stessa sorte e invece viene "risparmiato" dal direttore di gara. In superiorità numerica, i ragazzi di Crocchini vanno subito vicini al raddoppio: Bongini di testa colpisce la traversa e Tamburini sulla ribattuta sfiora la rete. Ma il Grosseto non si dà per vinto e si rende pericoloso con Decarolis.

La partita è nervosa, in campo volano colpi proibiti. Il Grosseto rimane addirittura in 9 per l'espulsione di Chelini. La gara finisce col successo dell'Affrico, il secondo, e quindi la squadra fiorentina si aggiudica questa seconda edizione della SuperCoppa Juniores Regionali!



Classifica finale

Affrico p.6, Grosseto p.2, Aglianese p.1



Sul prossimo numero di Calciopiù, ampio resoconto anche fotografico sulla manifestazione.





