Sono state rese note le modalità di effettuazione delle fasi finali del campionato Juniores Nazionale. Oltre alle 11 squadre vincitrici dei rispettivi gironi, sono state individuate...







...le migliori classificate della Serie D nei campionati Juniores di Sardegna e Sicilia.

Questo il quadro complessivo delle squadre ammesse:



Gozzano, Aurora Pro Patria, Ponte S.P.Isola, Liventina, Virtus Vecomp Verona, SCANDICCI, Recanatese, Ostia Mare, Francavilla, Turris, Audace Cerignola, Sassari C.Lattedolce, Città di Gela.

Le tredici squadre sono state suddivise in tre triangolari e due accoppiamenti:



TRIANGOLARE 1: Gozzano, Aurora Pro Patria, Ponte S.P.Isola

TRIANGOLARE 2: Liventina, V.Vecomp Verona, SCANDICCI

TRIANGOLARE 3: Turris, Audace Cerignola, Città di Gela

ACCOPPIAMENTO 1: Recanatese – Francavilla

ACCOPPIAMENTO 2: Sassari Lattedolce – Ostia Mare



IL PROGRAMMA

Le prime gare verranno disputate mercoledì 16 maggio (gara 1 dei triangolari e andata accoppiamenti), sabato 19 sarà la volta delle gare 2 dei triangolari, mentre mercoledì 23 si concluderà la prima fase con la disputa delle gare 3 dei triangolari e delle gare di ritorno degli accoppiamenti.

Il 30 maggio e il 2 giugno verranno disputati gli ottavi di finale, il 6 e il 9 giugno i quarti, il 14 giugno le semifinali in gara unica, infine il 16 giugno sarà giocata la finalissima.



Queste le gare del primo turno, in programma mercoledì 16 alle ore 16.00:



Gozzano - Aurora Pro Patria. Riposa: Ponte S.P.Isola

Liventina - V.Vecomp Verona. Riposa: Scandicci

Turris - Città di Gela. Riposa: Audace Cerignola

Francavilla - Recanatese

Ostia Mare - Sassari Lattedolce