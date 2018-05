Si svolgerà nel tardo pomeriggio/sera la seconda edizione della “Supercoppa Juniores Regionali”, riservata alle società vincenti dei gironi B, C e D del campionato...





...Juniores Regionali.

La manifestazione si svolgerà al Centro Formativo Federale “Gino Bozzi” delle Due Strade a Firenze, a partire dalle ore 18.00 e prevede tre mini-gare da 45 minuti ciascuna.



Questo il programma dettagliato:



Prima gara – ore 18.00:

AFFRICO – AGLIANESE

Seconda gara – ore 19.00:

GROSSETO – perdente prima gara

Terza gara – ore 20.00:

GROSSETO – vincente prima gara



Questi gli arbitri designati a dirigere le tre gare: Paolo Meazzini sez. Valdarno (Affrico – Aglianese), Tommaso Bassetti di Lucca (Aglianese - Grosseto ) e Giovanni Curcio di Siena (Affrico – Grosseto).



In caso di parità al termine di ciascuna gara, saranno i calci rigore a stabilire la vincente. La vittoria nel tempo regolamentare varrà 3 punti, quella ai rigori 2, la sconfitta ai rigori 1.



www.calciopiù.net seguirà in diretta la manifestazione, con aggiornamenti dal campo ed esito finale, a cura di Alessio Facchini.