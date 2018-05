Sono in pieno svolgimento i tornei organizzati dall’US Rinascita Doccia, che vedono impegnati gli Esordienti 2005 e 2006. In particolare, il prestigioso “Torneo Magherini”...





...giunto alla XXVI edizione, è riservato agli Esordienti 2005 a 11, mentre alla decima edizione del Torneo “M.Magnani” partecipano squadre della categoria Esordienti 2005/2006 a 9.

Vediamo nel dettaglio le partite fin qui disputate:



TORNEO MAGHERINI – 1ª fase



Rinascita Doccia – S.Giusto Prato 3-0

Zenith Audax – Atl.Castello 5-0

Sestese – Lastrigiana 3-0

Galcianese – Rifredi 2000 2-4

Rinascita Doccia – Casellina 0-0

Sestese – C.F.2001 Casale Fattoria 2-0

Laurenziana – Atl.Castello 4-1

S.Giusto Prato – Casellina 4-1

Galcianese – S.Giusto B. 3-0 tav.

(mancata presentazione S.Giusto B.)

Zenith Audax - Laurenziana 3-0



LE CLASSIFICHE

GIRONE A: Sestese p.6, C.F.2001 e Lastrigiana p.0

GIRONE B: Rinascita Doccia p.4, S.Giusto Po p.3, Casellina p.1

GIRONE C: Zenith p.6, Laurenziana p.3, Atl.Castello p.0

GIRONE D: Rifredi 2000 e Galcianese p.3, S.Giusto B. p.0



I MARCATORI

3 RETI: Magni (Zenith Audax)

2 RETI: Bagnai (Sestese), Nannini (Laurenziana), Aiello (S.Giusto Po), Venturi (Zenith Audax)

1 RETE: Bacciotti, Calabrese e Assouan (Zenith Audax), Biagi (Sestese), Tesfaye, Russo G., Sammartino e Canovi (Rifredi 2000), Russo M. e Biagioni (Galcianese), Stefanucci e Colombo (Sestese), Bencini e Ajdini (Laurenziana), Macinai (Atl.Castello), Amelia (S.Giusto Po), Tortoli (Casellina).



LE PROSSIME GARE - 1ª Fase

Venerdì 11 ore 19.00: S.Giusto B. – Rifredi 2000

Sabato 12 ore 16.00: Lastrigiana – C.F.2001

2ª FASE

Domenica 13 maggio ore 19.00: S.Giusto Po - Zenith Audax

Domenica 13 maggio ore 20.15: Sestese - Galcianese





TORNEO M.MAGNANI – 1ª fase



Fiorentina – Livorno 3-0

Prato – Pontedera 2-0

Empoli – Pisa 3-0

Pistoiese – Rinascita Doccia 1-4

Livorno – Prato 0-2

Empoli – Pistoiese 3-0

Fiorentina – Pontedera 4-0



LE CLASSIFICHE

GIRONE A: Fiorentina e Prato p.6, Livorno e Pontedera p.0

GIRONE B: Empoli p.6, Rinascita Doccia p.3, Pistoiese e Pisa p.0



I MARCATORI

4 RETI: Menchi (Rinascita Doccia)

2 RETI: Fiorini (Fiorentina), Barsotti (Empoli)

1 RETE: Colligiani (Pistoiese), Resuttana, Bucciardi, Telloli e Colzi (Empoli), Mirzac, Lami, Mantovelli e Malusci (Prato), Braschi, Paolieri, Conti, Galassi e Macchini (Fiorentina)



LE PROSSIME GARE

Venerdì 11 ore 18.00: Fiorentina – Prato

Mercoledì 16 ore 17.15: Empoli – Rinascita Doccia

Mercoledì 16 ore 18.15: Pistoiese – Pisa

Venerdì 18 ore 17.15: Livorno – Pontedera

Venerdì 18 ore 18.15: Pisa – Rinascita Doccia

Mercoledì 23: semifinali

Martedì 29: finali