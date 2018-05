Nelle prossime ore il Crt ufficializzerà i campi di gioco dove si svolgeranno le gare di spareggio previste per domenica prossima, 13 maggio. Ecco le decisioni ufficiose...



...già ratificate con le società interessate:



PROMOZIONE GIRONE B

Spareggio per il primo posto

ore 15.00: Nuova Foiano – Pratovecchio Stia

stadio “Brilli Peri” Montevarchi



PRIMA CATEGORIA GIRONE C

Spareggio per la retrocessione diretta

ore 15.00: Rontese – Cubino

stadio Rufina