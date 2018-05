Anteprima : Su Calciopiù in edicola domani tutti i verdetti dei campionati dilettanti Inviato da Fulvio Brandigi 563 letture ) Torna in edicola Calciopiù con tantissime notizie dai campi della Toscana. Piatto forte di questo numero, oltre al panorama completo delle gare dei campionati giovanili disputati...



... i verdetti dei campionati dilettantistici dalla Serie D alla Seconda Categoria, passando per i play off di Eccellenza. Qui di seguito il dettaglio di tutte le gare seguite dai nostri inviati.



SERIE D

Seravezza-Albissola

Finale-Scandicci

Correggese-Tuttocuoio

Trestina-Pianese



ECCELLENZA

Fortis Juventus-Sinalunghese

Grosseto-Poggibonsi



PROMOZIONE

Lammari-Vorno

Quarrata-Camaiore

Foiano-Pratovecchio

Cortona Camucia-Nuova Chiusi

Firenze Ovest-Terranuova Traiana

A. Rufina-Ol. Sansovino



PRIMA CATEGORIA

Un. Pontigiana-River Pieve

D.N. Gorfigliano-Pieve Fosciana

Tau-Serricciolo

San Clemente-C.S. Lebowski

Rontese-Cubino

Dicomano-Faellese

Settignanese-Novoli

Capanne-Staffoli

Un. Poliziana-Rassina



SECONDA CATEGORIA

San Miniato-Cintolese

Borgo A Buggiano-Veneri

San Niccolo’-Chiesina Uzzanese

Querceto-Prato 2000

Rinascita Doccia-La Briglia Mis.

Settimello-Tobbiana

Athletic Sesto-Albereta San Salvi

C.S. Firenze-Florence

Banti Barberino-Gallianese

Badia Agnano-Voluntas Trequanda







