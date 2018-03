Serie D : Il San Donato vola in semifinale di Coppa! Inviato da Sonia Nuzzi 28 letture ) Impresa del San Donato Tavarnelle che si impone ai calci di rigore sulla squadra marchigiana del Matelica. I ragazzi di Malotti, in vantaggio nel primo tempo con....



...Di Vito, subiscono il pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa non succede nulla e si va quindi si rigori, che vedono i fiorentini prevalere sui padroni di casa.

Per il San Donato si aprono così le porte delle semifinali della Coppa Italia!



Nell'altro quarto di fnale giocato oggi, i padovani del Campodarsego hanno vinto sul campo dell'Imolese (2-1), guadagnando l'accesso alle semifinali.







