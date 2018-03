Sono stati designati gli arbitri per le gare della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, in programma per domenica 11 marzo:





GIRONE A

Atl.Cenaia – Poggibonsi: sig. Adil Bouabid di Prato, coad. da Vannini di Pistoia e Rullo di Grosseto

Larcianese – San Miniato Basso: sig. Erminio Cerbasi di Arezzo, coad. da Linari di Firenze e Marconi di Arezzo

Castelfiorentino – Ponte Buggianese: sig. Mattia Solito di Piombino, coad. da Onorati di Carrara e Lombardi di Pontedera

Cuoiopelli - Gambassi: sig. Francesco Martini sez. Valdarno, coad. da Berria di Livorno e Ignomiriello di Firenze

Fucecchio – Castelnuovo Garf.: sig. Stefano Vizzini sez. Valdarno, coad. da Bianchi di Pistoia e Biagioni di Lucca

Grosseto – Atl.Piombino: sig. Fabio Cevenini di Siena, coad. da Pulcinelli di Siena e Salvadori di Arezzo

Marina Portuale – S.Marco Avenza: sig. Mattia Nigro di Prato, coad. da Macripò di Siena e Bertini di Firenze

Sangimignano – Urbino Taccola: sig. Riccardo Fichera di Milano, coad. da Puccini e Pacini di Prato

GIRONE B

Aglianese – Sinalunghese: sig. Alessandro Donati di Firenze, coad. da Magherini di Prato e Gaspari di Lucca

Antella 99 - Castiglionese: sig. Mario Picardi di Arezzo, coad. da Caroti di Pontedera e Meozzi di Empoli

Baldaccio Bruni – Jolly Montemurlo: sig. Tommaso Majrani di Firenze, coad. da Callari di Piombino e Jordan di Firenze

Bucinese – Valdarno: sig. Juri Gallorini di Arezzo, coad. da Rinaldi di Pisa e Alaimo di Firenze

Fortis Juventus – Porta Romana: sig. Gavino Scodino di Sassari, coad. Mantella di Livorno e Raimo di Empoli

Lastrigiana - Signa: sig. Giovanni Agostoni di Milano, coad. da Palermo di Pisa e Gioffredi di Lucca

Sestese - Badesse: sig. Emiljan Prela di Pistoia, coad. da Cerofolini e Grassi di Arezzo

Zenith Audax – Grassina: sig. Simone Moretti sez. Valdarno, coad. da Kika e Cioce di Pisa