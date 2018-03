Seconda Cat. : Montagnano in finale di Coppa Toscana Inviato da Sonia Nuzzi 27 letture ) E’ il Montagnano la prima finalista di Coppa Toscana di Seconda Categoria! La squadra aretina, guidata in panchina da Vittorio Brilli, ha avuto la meglio...



...sull’Atletico Belvedere Forcoli, vincendo col punteggio di 3-1. Una doppietta di Ricciarini (55’ e 68’) e il gol di Faralli all’80’, hanno consentito ai blu-amaranto di raggiungere il prestigioso traguardo della finale, al termine della gara giocata ieri in notturna al campo “Bachi” loc. I Villaggi di Pontedera.

Per conoscere l’avversaria con cui il Montagnano si contenderà il prestigioso Trofeo, si dovrà attendere il 21 marzo, quando si affronteranno San Giusto le Bagnese e Chianti Nord.









