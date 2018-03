Sono terminate le partite di recupero previste per questo pomeriggio relative ai campionati dilettanti, dalla Serie D alla Seconda Categoria; questi i risultati:





SERIE D - Gir. D: Castelvetro – Forlì 1-2

(rete di Pollini per il Castelvetro; di Ferri Marini e Graziani per il Forlì)

SERIE D – Gir.D: Pianese – Sasso Marconi ((8/03 ore 15.00)



ECCELLENZA – Gir.A: San Gimignano – Poggibonsi 0-1

(rete di Cicali G.)



PROMOZIONE – Gir.B: Cortona Camucia – Terranuova Traiana 1-0

(rete di Pilleri)

PROMOZIONE – Gir.C: Monterotondo – Pro Livorno 0-1

(rete di Vannucci)



PRIMA CATEGORIA – Gir.C: Barberino V.Elsa – CS Lebowski 0-2

(gol di Gharbi e Montuschi)

PRIMA CATEGORIA – Gir.D: Casolese – Sanromanese Valdarno 3-1

(gol di Gianni, Conforti e Abate per la Casolese; di Bachi per la Sanromanese)

PRIMA CATEGORIA – Gir.E: Fonte BelVerde – Un.Poliziana (7/03 ore 20.00)



SECONDA CATEGORIA – Gir.A: Un.Quiesa Massac. – Lido Camaiore (8/03 ore 20.30)

SECONDA CATEGORIA – Gir.C: Sp.Calci – Corsagna 2-0

(gol di Magagnini e Giannini 2)

SECONDA CATEGORIA – Gir.F: Castelnuovo VC – Academy Portoferraio 1-1

(gol di Cinci per il Castelnuovo; di Badalucchi per l'Academy)

SECONDA CATEGORIA – Gir.F: Montieri – Palazzi Monteverdi 7-3

(gol di Tonelli, Corrado 3, rig. Bracciali, Giannoni 2 per il Montieri; Bernini e Mottola 2 per il Palazzi M.)

SECONDA CATEGORIA – Gir.G: La Sorba Casciano – N.Radicofani (7/03 ore 20.30)

SECONDA CATEGORIA – Gir.I: Castellina Scalo – Staggia 2-1

SECONDA CATEGORIA – Gir.I: Chianti Nord – Cerbaia 0-1

(gol di Cappelli)

SECONDA CATEGORIA – Gir.I: Sancascianese – Sambuca Casini (7/03 ore 20.30)

SECONDA CATEGORIA – Gir.I: Sp.Poggibonsi – S.Maria (7/03 ore 21.00)

SECONDA CATEGORIA – Gir.N: Palazzo del Pero – Città di Chiusi RINV.