Ha preso il via alle ore 18.00 la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale di coppa Italia di Eccellenza. All’andata in terra toscana, lo ricorderete, ha prevalso...



...il Grosseto con il punteggio di 1-0, grazie al gol messo a segno da Cosimi nel recupero del primo tempo.

Dopo il rinvio della settimana scorsa, la società ospitante, visto il perdurare dell’inagibilità del proprio terreno di gioco, ha deciso di cambiare il campo di gara, scegliendo l’impianto (sintetico) di San Martino in Rio (RE), distante 9 km da Rubiera. A San Martino oggi era una bella giornata soleggiata, con temperature che nel primo pomeriggio hanno raggiunto i 18 gradi, per cui la disputa della gara non è in dubbio.



Ecco le formazioni ufficiali della gara:



Folgore Rubiera - Grosseto 1-2

FOLGORE RUBIERA: Burani, Rota, Blotta, Orlandini, Addona, Fornaciari, Lusoli, Agrillo, Greco, Barozzo, Hoxha. A disp.: Rizzo, Tognetti, Piacentini, Tavaglione, Koridze, Kovadio, Dallari. All.: Vacondio.

GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Zoppi, Berretti, Ciolli, Gorelli, Cosimi, Raito, Vegnaduzzo (58' Vento), Boccardi, Nigiotti (65' Faenzi). A disp.: Lazzerini, Mesinovic, Tuoni, Polidori, Cipolloni. All.: Danesi.

ARBITRO: Davide Giacometti di Gubbio, coad. da Cordella di Pesaro e Sing di Macerata.

RETI: 23' Berretti, 55' Cosimi, 60' rig. Greco.



Buona partenza del Grosseto, che fin dai primi minuti cerca di rendersi pericoloso dalle parti di Burani, il portiere "millenial" del Rubiera ('00). Ci prova per due volte Boccardi (a6cl 2' e al 6') ma in entrambe le occasioni la sua mira non è precisa. Al quarto d'ora, altra occasione per i toscani con Vegnaduzzo, ma la sua conclusione è parata da Burani. Al 20' arriva il primo cartellino giallo, è per Orlandini del Rubiera. Al 23' finalmente i ragazzi di Danesi concretizzano la supremazia esercitata fin dal fischio d'inizio, grazie alla rete messa a segno da Berretti, con un gran tiro dalla distanza! Grosseto in vantaggio e ora la strada per il passaggio del turno si fa più agevole, anche se la Folgore non si scoraggia e tenta una reazione. I maremmani comunque controllano bene i tentativi degli emiliani e la prima frazione si chiude sull'1-0, dopo due minuti di recupero.

La ripresa è più movimentata fin dai primi minuti: al 10' arriva il raddoppio del Grosseto con Cosimi, che mette in sicurezza il risultato, ma cinque minuti dopo il Rubiera lo riapre a sorpresa, trasformando un calcio di rigore con Greco. Nonostante i tentativi dei padroni di casa, il Grosseto non controlla agevolmente e porta in fondo questo successo, che gli consente di accedere al turno successivo (14 e 21 marzo), dove troverà gli umbri del Massa Martana, che hanno eliminato i marchigiani del Camerano.