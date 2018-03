Come previsto dal rinvio per maltempo della settimana scorsa, la doppia sfida fra le rappresentative provinciali Allievi B e Giovanissimi B di Arezzo e Siena valida...





...per il terzo turno del “Trofeo Toscana – Torneo Orlandi” si svolgerà domani, mercoledì 7 marzo. Confermati campi e orari stabiliti la scorsa settimana, ovvero:

Allievi B – campo “Lorentini” Pescaiola ore 15.30

Giovanissimi B – campo “Nespoli” Villaggio Dante ore 15.30.