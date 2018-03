E’ stato reso noto nelle ultime ore un importante cambiamento di sede per la disputa della gara di Coppa Italia Eccellenza Folgore Rubiera – Grosseto, in programma per domani...





...mercoledì 7 marzo. Constatato che il terreno di gioco degli emiliani risulta tuttora impraticabile per la neve che vi si è accumulata sopra e visto che la Lega non avrebbe più concesso ulteriori rinvii per la disputa della partita, è stato individuato un altro terreno di gioco in grado di ospitare la gara.

Si tratta del campo di San Martino in Rio, località che dista circa 9 km da Rubiera, sempre nel territorio provinciale di Reggio Emilia. Un ulteriore allungamento per una trasferta già complicata per i tifosi del Grifone, oltretutto in un giorno infrasettimanale, ma l’occasione è importante e sicuramente non mancheranno di far sentire il loro sostegno alla squadra.

Ultimo variazione, ma non secondaria, l’orario d’inizio, che si sposta alle ore 18.00.