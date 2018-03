Eccellenza : Mercoledì il Grosseto in Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 24 letture ) Dopo il rinvio della scorsa settimana dovuto al maltempo, questa settimana dovrebbe essere la volta buona per la disputa della sfida di ritorno della Coppa Italia...



...del Grosseto contro la Folgore Rubiera. Il condizionale al momento è d’obbligo, visto che anche lo scorso fine settimana l’attività calcistica in Emilia Romagna è stata sospesa per neve e ghiaccio. Per la Folgore si è trattato della seconda gara saltata, ma neppure il Grosseto è sceso in campo lo scorso fine settimana, dal momento che la prevista gara sul campo del Poggibonsi è stata rinviata per le condizioni del “Lotti”, coperto di neve.

Il tecnico dei maremmani Danesi dovrebbe recuperare per l’incontro di Coppa il centrocampista Degl’Innocenti, punto fermo della mediana biancorossa. Non sarà invece disponibile

l’attaccante Invernizzi, ancora alle prese col recupero dall’infortunio. In caso di passaggio del turno il Grosseto sarà in campo mercoledì 14 e 21 per un successivo turno di Coppa Italia,, mentre il recupero del match contro il Poggibonsi è fissato domenica 25, in occasione della sosta del campionato di Eccellenza.







