Si disputerà questa settimana solo una delle semifinali di Coppa Toscana di Seconda Categoria, previste dal calendario. La seconda è infatti posticipata per un concomitante...





...recupero di campionato che coinvolge una delle due squadre.



Questo il dettaglio:

Atletico Belvedere Forcoli – Montagnano è infatti in programma regolarmente per mercoledì 7 marzo, sul campo “Bachi” loc. Villaggi, a Pontedera, con inizio alle ore 20.00

L’altra semifinale, San Giusto le Bagnese – Chianti Nord verrà invece giocata il prossimo 21 marzo, dal momento che il Chianti Nord sarà impegnato mercoledì 7 col recupero di campionato contro il Cerbaia.