Fine settimana calcistico fortemente influenzato dal maltempo questo primo di marzo, ma Calciopiù ha seguito con la solerzia di sempre le gare che si sono disputate nonostante...



... le avverse condizioni meteo e soprattutto le difficili condizioni dei terreni di gioco. La più penalizzata l'attività di base, decimata quando non fermata d'ufficio dalle delegazioni provinciali. Meglio per quanto riguarda le gare dei dilettanti e delle squadre giovanili fino alla categoria Giovanissimi B. Qui di seguito, come di consueto, il dettaglio delle cronache redatte dai nostri inviati sui campi dei campionati dilettantistici della Toscana, mentre la copertina del giornale è tutta dedicata alla tragica scomparsa di Davide Astori.



Serie D

Real Forte Querceta-Albissola

Massese-Ghiviborgo

Rignanese-Sanremese

Eccellenza

Atl. Piombino-Larcianese

Ponte Buggianese-Marina La Portuale

S. Miniato Basso-Atl. Cenaia

S. Marco Avenza-Cuoiopelli

Fortis Juventus-Zenith Audax

Grassina-Sestese

Porta Romana-Lastrigiana

Valdarno-Aglianese

Castiglionese-Bucinese

Promozione

Vorno-Pietrasanta

Lampo-Sagginale

Lammari-Quarrata

Luco-Calenzano

Firenze Ovest-Audax Rufina

Foiano-Spoiano

Prima Categoria

Tau-Unione Pontigiana

Montespertoli-Viaccia

Galcianese-Jolo

Int.Monsummano-Mezzana

Audace Legnaia-Grevigiana

C.S. Lebowski-Novoli

Cubino-Vaggio Piandisco’

Sanromanese-Staffoli

Rassina-Bettolle

Seconda Categoria

Atl. Santacroce-Borgo A Buggiano

Cecina 2000-Ciregliese

Chiesina Uzzanese-Spedalino

Sesto Calcio-La Briglia Misericordia

Coiano S.Lucia-Chiesanuova

Atl. Sesto-Virtus Comeana

Casellina-Ol. Firenze

Albacarraia-Isolotto

Radicondoli-Chianti Nord

Scarperia-Gallianese

Londa-S. Brigida

Terontola-Trequanda