Settimana intensa per le rappresentative regionali, che continuano le selezioni in vista del Torneo delle Regioni. Sia Allievi che Giovanissimi si ritroveranno allo stadio “Brizzi”...



...di Margine Coperta (Pistoia), per disputare un’amichevole: gli Allievi domani, martedì 6 marzo, i Giovanissimi il giorno successivo, mercoledì 7, entrambe le categorie affronteranno le formazioni pari età del Margine Coperta, con inizio alle 15.30.



Questi i convocati:

ALLIEVI

Renzi (Affrico), Bucciero (Aquila Montevarchi), De Gennaro (Atl.Piombino), Bartolini (Coiano S.Lucia), Palazzo, Parrini e Timperanza (Scandicci), Crini (Lastrigiana), Leporatti (Maliseti Tobbianese), Pavan (Margine Coperta), Cerrato e Cuccuini (Olimpia Firenze), Mecacci (Pro Livorno Sorgenti), Baldesi (Cattolica Virtus), Testaguzza (Sestese), Nieri (Sporting Arno), Collecchi e Fazzini (Tau Altopascio), Leggio (Versilia). Commissario Tecnico: Stefano Mannelli.



GIOVANISSIMI

Mussi (Aquila Montevarchi), Bertelli e Martinelli (Capezzano Pianore), Ficini e Piochi (Scandicci), Bini (Lanciotto Campi), Egger (Lastrigiana), Bechelli e Marchetti (Margine Coperta), Fiumalbi (Navacchio Zambra), Gentili e Vestrini (Cattolica Virtus), Cassai, Chellini e Santini (Sestese), Alessandri (Sporting Arno), Amorusi, Caparrini e Tartarini (Tau Altopascio), Vollero (Zenith Audax). Commissario Tecnico: Roberto Chiti.