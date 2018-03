Dilettanti : Sui campi toscani un minuto di raccoglimento per Davide Astori Inviato da Fulvio Brandigi 56 letture ) Un minuto di raccoglimento su tutti i campi questa domenica è stato deciso dal Comitato Regionale Toscana per la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina...



... e difensore della Nazionale. In segno di lutto è stata rinviata l’intera giornata di Serie A per decisione del Presidente del Coni e Commissario straordinario di Lega di serie A Giovanni Malagò.







