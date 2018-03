Farà eccezione con ogni probabilità soltanto la Delegazione provinciale di Prato, ma nel resto della nostra regione...



...la Figc ha optato per la sospensione dell'intera attività di base (dagli Esordienti 1° e 2° anno in giù) per il fine settimana. Il persistere del maltempo ha poi costretto all'annullamento di numerose gare delle categorie superiori, regionali e dilettanti inclusi. Nelle prossime ore vi terremo aggiornati sullo sviluppo della situazione.