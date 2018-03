Sono ore frenetiche. In precedenza, facevamo riferimento al fatto che mancasse solo il crisma dell'ufficialità al riguarda della sospensione dell'intera attività di base - Esordienti Primo e secondo Anno, Pulcini - della nostra regione. Inizialmente erano stati...



...i singoli Comitati a essere chiamati a decidere in merito ma, dopo la decisione di quello di Firenze, nelle ultime ore il persistere del maltempo aveva spostato il focus dell'allerta sull'intera Toscana. Gli ultimi sviluppi parlano però di una decisione che resta nelle disponibilità dei singoli comitati, che decideranno quindi in autonomia. Confermato il blocco di quella fiorentina, la situazione entro domattina potrebbe essere "a macchia di leopardo". Lo scenario meteo resta infatti critico e da valutare nel corso delle prossime ore. Nel frattempo alcuni Comuni hanno dichiarato l'interruzione dell'attività sportiva presso i propri impianti: in tal senso, sono già certi della non disputa i seguenti match (tutti della Delegazione provinciale di Firenze): Vaglia-Sandro Vignini e Sant'Agata-Floria 2000 (Terza categoria), Firenzuola-Athl. Sesto e Malmantile-Certaldo Juniores, Barberino-Novoli (Allievi), Dicomano-Molinense, Virtus Comeana-Barberino e Grevigiana-Porta Romana (Allievi B), Malmantile-Sancat (Giovanissimi) e Giov.Fucecchio-Floria 2000, Dicomano-Belmonte, San Donato Tavarnelle-Rifredi 2000, Malmantile-Limite e Capraia categoria Giovanissimi B.