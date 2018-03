Sono state disputate ieri, mercoledì 28 febbraio, tre gare di recuperi dei campionati Allievi e Giovanissimi Regionali, questi i risultati e i marcatori:



ALLIEVI REGIONALI – Gir.C

Bucinese – Fortis Juventus 1-2

(rete di Cappelli per la Bucinese; di Gerbi e Blinishta per la Fortis)

GIOVANISSIMI REGIONALI – Gir. B

Livorno 9 – Navacchio Zambra 0-3

(rete di Barsali e doppietta di Bellucci)

GIOVANISSIMI REGIONALI – Gir. C

Atl.Levane Leona – Rinascita Doccia 1-2

(gol di Gori per il Levane; doppietta di Putortì per il Doccia)