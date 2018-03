Si è svolta in notturna, ed è finita a notte fonda per la disputa dei supplementari, la finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria – 7ª Coppa Giovanni Fringuelli...



...fra D.L.F.Firenze e Bagno a Ripoli. Alla fine l’ha spuntata il Bagno a Ripoli per 3-2, grazie a una grande rimonta, dopo essersi trovato in svantaggio per due a zero ad inizio ripresa. Complimenti ai ragazzi di Roberto Casini, che hanno sollevato la Coppa consegnata nelle loro mani direttamente dalla signora Fringuelli e dal vice presidente del Comitato Regionale Toscano della Figc, Vasco Brogi, nel gelo dell’impianto di Tavarnuzze.