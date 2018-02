Erano in programma per oggi, mercoledì 28 febbraio, nonostante le temperature rigide, tre recuperi dei campionati Dilettanti. Uno, OlmoPonte – Orange Don Bosco....



...(Seconda Categoria – girone L) è stato disputato nel pomeriggio, gli altri due sono in programma per questa sera.

Ecco il dettaglio delle partite:

PROMOZIONE – Girone B (5ª di ritorno)

N.S.Chiusi – Arno Laterina

(ore 20.30. Arbitro: Gianluca Martino di Firenze, coad. da Capanni e Orsimari di Firenze)

SECONDA CATEGORIA – Girone H (6ª di ritorno)

Albereta S.Salvi – Firenze Sud

(ore 20.30. Arbitro: Fioraldo Nebiraj sez. Valdarno)

SECONDA CATEGORIA – Girone L (6ª di ritorno)

OlmoPonte – Orange Don Bosco 4 - 0

(ore 15.00. Arbitro: Shukri Sadiku di Siena).