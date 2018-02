Prima Cat. : Semifinale di Coppa Toscana - Viaccia in finale! Inviato da Sonia Nuzzi 171 letture ) In questo freddissimo ultimo giorno di febbraio, Viaccia e Dicomano si sono affrontate nella semifinale di Coppa Toscana; l’altra gara (fra Montalcino ...





l'altra gara (fra Montalcino e Pieve Fosciana) com'è noto è stata rimandata per neve.

I padroni di casa del Viaccia iniziano a spron battuto e al quarto d’ora sono già in vantaggio, grazie a un gol di Mohamed Mamby Doumbia, che si fa trovare pronto sull’angolo di Tosti e insacca nella porta di Sontsa. Lo stesso M. Doumbia poco dopo la mezzora potrebbe raddoppiare, ma la mira non è precisa. Si va al riposo sul vantaggio dei pratesi, col Dicomano che si è visto davvero poco.

La ripresa si apre con lo stesso tema del primo tempo: è il Viaccia ad attaccare e a cercare con più insistenza il gol, che probabilmente chiuderebbe il discorso qualificazione. E il raddoppio arriva al 10', grazie a Montagnolo. Il Dicomano prova a scuotersi, ma non riesce a pungere. Oltretutto, il tentativo di rimonta dei ragazzi di Miliani viene smorzato dall'espulsione di Ermini, che lascia i compagni in dieci. L'impresa, per il Dicomano, si fa difficilissima, anche se il Viaccia palesa qualche difficoltà nel gestire il vantaggio, tanto che nel finale, e nonostante la superiorità numerica, soffre i disperati tentativi del Dicomano, che nel recupero dimezza lo svantaggio grazie a un gol di Zepponi. Ma non c'è tempo per altro, la partita finisce e il Viaccia può esultare, in attesa di conoscere l'avversaria per la finalissima!



Il Tabellino

Viaccia Calcio - A.G.Dicomano 2-1

VIACCIA CALCIO: Santoro, Cinieri, Massaro, Martin, Ferri, Tarli, Lopes, Montagnolo, Doumbia K., Tosti, Doumbia M. A disp.: Cicatiello, Bianchini, Quaranta, Marini, Tortoli, Batacchi, Sorbera. All.: Alessio Giugni.

A.G.DICOMANO: Sontsa, Ermini, Cogli, Vigiani, Martini, Giannini, Lumini, Chiesi, Zepponi, Sabatini, Scala. A disp.: Diop, Pinzauti, Garigliano, Castrogiovanni, Pantiferi, Pinzani, Ferrucci. All.: Miliani.

ARBITRO: Amerigo Calonaci di Empoli.

RETI: 15’ Doumbia M., 55' Montagnolo, 91' Zepponi.

NOTE: espulso Ermini.







