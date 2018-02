Sono tutte terminate le gare fra le Rappresentative Provinciali Giovanissimi B e Allievi B, valevoli per la terza giornata del Trofeo Toscana - Torneo Regionale...





... Orlandi; questi i risultati finali e le formazioni che sono scese in campo:



Allievi B – Girone A

D.P.Arezzo – D.P. Siena Rinv. al 7/03



D.P.Prato – D.P.Firenze 1-2 fi5nale

(inizio ore 15.30)

D.P. PRATO: Cangioli, Cocci, Ciardi, Tempestini, Ferretti, Campani, Ferroni, Idmane, Perlongo, Falteri, Bozzoni. A disp.: Cocchi, Giannone, De Marco, D'Ambrosio, Fratini, De Chiara, Shoina, Mansi, Gelsumini. Selez.: Costantino De Gori.

D.P. FIRENZE: Carnevali, Doni, Carcani P., Bettoni, Francalanci, Pruneti, Rossi, Masi, Ferrmaca, Bonifazi, Oriti. A disp.: Giannini, Checchucci, Cossari, Poggiali, Noferi, Catolfi, Baggiani, Sinteregan, Baldazzi. Selez.: Francesco Donzelli.

ARBITRO: Federico Guddemi di Prato.

RETI: Masi, Sinteregan, Falteri.



Allievi B – Girone B

D.P.Livorno – D.P. Grosseto 1-0 finale

(inizio ore 16.30)

D.P.LIVORNO: Vozza, Grillo, Grimoldi, Turini, Daugenti, Pilato, Sanfilippo, Balleri, Gomez, Mascagni, Gufoni. A disp.: Blundo, Schiano, Urru, Startari, Neri, Garzella, Poggiolini. Selez.: Gino Rusconi.

D.P.GROSSETO: Conti, Demei, Baneschi, Camerlengo, Stefanini, Bianciardi, Scolesi, Rubegni, Giustarini, Marraccini, Molia. A disp.: Sacchini, Carpentiero, Cerretti, Mureddu, Bartolini, Sgai. Selez.: Pietro Magro.

ABITRO: Diego Bernardini di Piombino.

RETE: Mascagni.



D.P.Pisa – D.P. Lucca 0-1 finale

(inizio ore 17.00)

D.P.PISA: Sciannamblo, Andrei, Marianelli, Bindi, Dal Canto, Giuntini, Vichi, Vanni, Scardigli, Paoletti, Garofalo. A disp.: Antonini, Barsacchi, Piattelli, Borgherini, Rossi, Silvestri, Paparo, Tirino. Selez.: Giancarlo Cuppoletti.

D.P.LUCCA: Pandolfi, Bertolozzi, Morelli, Proietto, Fanani, Giuntoli, Pecci, Grossi, Giannetti, Nicolini, Gaddini. A disp.: Brown, Gori, Farnesi, Vannucci, Valori, Marzi, Tonacci, Rocchiccioli, Pellegrini. Selez.: Paolo Cardelli.

ARBITRO: Luigi Marranchelli di Pisa.

RETE: autorete.



Giov. B – Girone A

D.P.Prato – D.P.Firenze 2-0 finale

(inizio ore 17.15)

D.P. PRATO: Del Bimbo, Scali, Rexha, Faye Serigne Bassirou, Pagli, Bucciantonio, Mosca, Corsi, Nuti, Monaco, Faye Serigne Saliou. A disp.: Biancalani, Bochicchio, Salimbeni, Carmannini, Zotici, Mazzinghi, Iyamu, Girolamo, Toparelli. Selez.: Luca Maccelli.

D.P. FIRENZE: Bruni, Barbieri, Donati, Masoni, Nocentini, Landi, Ongaro, Bigozzi, Romei, Ciotola, Tirinnnanzi. A disp.: Poggiolini, Zannino, Bartolozzi, Scelzo, Ruocco. Selez.: Massimo Benevieri.

ARBITRO: Tommaso Golfieri di Prato.

RETI: Monaco, Faye Serigne Saliou.



Giov. B – Girone B

D.P.Livorno – D.P. Grosseto 4- 0 finale

(inizio ore 15.00)

D.P.LIVORNO: Di Bonito, Fiorentini M., Bartoli, Mori, Fancelli, Mecherini, Di Fiandra, Fiorentini G., Biagioni, Lika, Dussol. A disp.: Borghini, Mazzoni, Lischi, Gargini, Matacera, Loizzo, Monteleone, Ducci, Turini. Selez.: Edoardo Agretti.

D.P.GROSSETO: Fusini, Stagnaro, Picchianti, Papini, Celestini, Loffredo, Begnardi, Vecchioni, Testa, Arena, Cappellini. A disp.: Madonna, Bonucci F., Bonucci T., Cavallo, Tr oiano, Vichi, Da Frassini, Acierno. Selez.: Stefano Nunziatini.

ABITRO: Lorenzo Musa di Piombino.

RETI: Dussol, Monteleone, Biagioni, Turini.



D.P.Pisa – D.P. Lucca 1-2 finale

(inizio ore 15.30)

D.P.PISA: Gliatta L., Grava, Gliatta D.M., Gentile, Biasci, Arrighini, Crecchi, Bartolini, Pellegrini, Garofalo, Ruglioni. A disp.: Rocchi, Marroni, Kavaja, Tognetti, Taddeini, Bettarini, Filizzola, Ciampi. Selez.: Graziano Barsotti.

D.P.LUCCA: Di Biagio, Perndoj, Biasci, Quilici, Salini C., Verona, Cecilia, Vitrani, Mauriello, Salini J., Manfredi. A disp.: Nicoletti, Nigro, Saquella, Tuccori, Rossi, Brandi, Paladini, Marchetti, Palagi. Selez.: Roberto Ronchi.

ARBITRO: Francesco Vaiana di Pisa.

RETI: rig. Manfredi, Salini J., Bettarini.