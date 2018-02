L’ondata di freddo glaciale arrivata in Italia dalla steppa russa, con i tanti disagi alla viabilità e alle comunicazioni in tutta Italia che ha provocato, ha costretto al rinvio anche alcune partite...





...previste per questo pomeriggio, fra cui le due dei quarti di Coppa Italia di Serie D, una delle due semifinali di Coppa Italia e le gare del Trofeo Toscana che riguardavano le rappresentative di Arezzo e Siena.

Questo il dettaglio delle partite rinviate:



Coppa Italia Serie D

Imolese – Campdarsego (data e orario del recupero da stabilire)

Potenza – Audace Cerignola (rinv. al 14/03 ore 14.30)

Le altre due gare dei quarti, com’è noto, erano già state rinviate alla prossima settimana: Gozzano – Crema (sab.10/03 ore 14.30) e Matelica – S.Donato Tavarnelle (ven. 9/03 ore 15.00).



Serie D

Nuovo rinvio per Sasso Marconi - Tuttocuoio, recupero della 10ª di ritorno di Serie D: non si gioca stasera ma il 14 marzo, alle ore 14,30.



Coppa Toscana 1ª Categoria

Montalcino – Pieve Fosciana, rinviata probabilmente a domenica 25 marzo, in occasione della sosta del campionato prevista per la disputa del Torneo delle Regioni. Si dovrebbe giocare regolarmente Viaccia – A.G.Dicomano, di cui vi forniremo aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 15.00.



Trofeo Toscana – Torneo Orlandi

Rinviate d’ufficio le gare fra la D.P. Arezzo e D.P. Siena, verranno recuperate mercoledì prossimo, 7 marzo.



E' stata invece confermata la disputa della finale di "Coppa Provinciale Terza Categoria - 7ª Coppa Giovanni Fringuelli", programmata per stasera alle 20.30 presso l'impianto sportivo dell'Impruneta Tavarnuzze, in via Cassia a Tavarnuzze. Di fronte D.L.F. Firenze e Bagno a Ripoli . Al termine dei 90' regolamentari, in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente, i calci di rigore.