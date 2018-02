Verranno giocate domani, mercoledì 28 febbraio, le prime due gare valevoli per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie D, ma la rappresentante toscana ancora...





...in lizza, il San Donato Tavarnelle giocherà la prossima settimana, venerdì 9 marzo, mentre la quarta gara verrà disputata sabato 10 marzo. Ricordiamo che, anche in questo turno, in caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra qualificata alle semifinali.



Questo il programma completo dei quarti:

Mercoledì 28 febbraio

- ore 14.30: Audace Cerignola – Potenza

(arbitro: Giuseppe Repace di Perugia, coad. da Nasti di Napoli e Zanfardino di Frattamaggiore)

- ore 14.30: Imolese – Campodarsego

(arbitro: Jacopo Bertini di Lucca, coad. da Lencioni di Lucca e De Cristofaro di Rovereto)



Venerdì 9 marzo

- ore 15.00: Matelica - San Donato Tavarnelle



Sabato 10 marzo

- ore 14.30: Gozzano – Crema

(arbitro: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, coad. da Ceolin di Treviso e Albertin di Padova)