A causa della straordinaria ondata di gelo che sta colpendo l’Italia in questi giorni, è stata rinviata di una settimana la disputa della gara decisiva fra Folgore Rubiera...



...e Grosseto per accedere alle semifinali di Coppa Italia. Fra l’altro in Emilia Romagna l’attività era stata sospesa d’ufficio lo scorso fine settimana, proprio per le condizioni inclementi del tempo, e la Folgore Rubiera, attesa dallo scontro al vertice contro la capolista Axys Zola, non era scesa in campo, al pari delle altre squadre della Regione.

Ha invece giocato (e vinto) il Grosseto, in rimonta contro un coriaceo San Marco Avenza; ora la squadra maremmana può concentrarsi sul prossimo turno di campionato, quando affronterà la delicata trasferta di Poggibonsi.

Ci sarà così da aspettare una settimana in più per sapere chi, fra Grosseto e Folgore, accederà alle semifinali della Coppa Italia di categoria; all’andata, lo ricordiamo, era finita 1-0 per i toscani, un risultato che non fa dormire sonni tranquilli alla squadra di Andrea Danesi, ma comunque un punteggio importante da cui ripartire, mercoledì 7 marzo alle ore 17.00, quando (speriamo) verrà giocata la partita al “Valeriani” di Rubiera.