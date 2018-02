Registrati | Login Login Username:



Calcio Giovanile : Domani 3ª giornata del "Trofeo Toscana - Torneo Orlandi" Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) Si svolgerà domani, mercoledì 28 febbraio, la terza giornata del Trofeo Toscana - Torneo Orlandi, a cui partecipano le rappresentative provinciali di Allievi B e Giovanissimi B.





Prima di presentare il programma di domani ed elencare tutti i convocati, ecco il riepilogo dei risultati della seconda giornata, disputata due settimane fa:

ALLIEVI B – Girone A

D.P. Firenze – D.P. Arezzo 3 - 1

D.P. Pistoia – D.P. Prato 3 – 2

Classifica: D.P.Firenze p.6, D.P.Pistoia p.4, D.P.Arezzo. p.1, D.P.Prato p.0, D.P.Siena p.0.

ALLIEVI B – Girone B

D.P. Grosseto – D.P. Pisa 0 - 0

D.P. Massa Cararra – D.P. Lucca 1 – 1

Classifica: D.P.Massa Carrara p.4, D.P.Pisa p.3, D.P.Lucca p.1, D.P.Grosseto e D.P.Livorno p.0.

GIOVANISSIMI B – Girone A

D.P. Firenze – D.P. Arezzo 2 - 0

D.P. Pistoia – D.P. Prato 6 – 0

Classifica: D.P.Firenze p.6, D.P.Pistoia p.4, D.P.Arezzo. p.1, D.P.Prato e D.P.Siena p.0.

GIOVANISSIMI B – Girone B

D.P. Grosseto – D.P. Pisa 0 - 2

D.P. Massa Cararra – D.P. Lucca 1 - 3

Classifica: D.P.Livorno, D.P.Pisa e D.P.Lucca p.3, D.P.Grosseto e D.P.Massa Carrara p.1.



Programma 3ª giornata – 28/02

ALLIEVI B

D.P. Arezzo - D.P. Siena (com.le "Lorentini" Arezzo ore 15.30)

D.P. Prato - D.P. Firenze (campo "V.Rossi" Prato ore 15.30)

D.P. Livorno - D.P. Grosseto (campo "Barbetti" S.Vincenzo ore 16.30)

D.P. Pisa - D.P. Lucca (com.le “G.Di Lupo” Santa Maria a Monte (Pi) ore 17.00)

GIOVANISSIMI B

D.P. Arezzo - D.P. Siena (com.le "B.Nespoli" villaggio Dante Arezzo ore 15.30)

D.P. Prato - D.P. Firenze (campo "V.Rossi" Prato ore 17.15)

D.P. Livorno - D.P. Grosseto (campo "Barbetti" S.Vincenzo ore 15.00)

D.P. Pisa - D.P. Lucca (com.le “G.Di Lupo” Santa Maria a Monte (Pi) ore 15.30)



Tutti i convocati

D.P.AREZZO - ALLIEVI B: Colonna, Paolantoni e Tognalini (Aquila Montevarchi), Billi (Arno Castiglioni Laterina), Mangani, Corsetti e Brunelli (Bibbiena), Salvietti, Meta e Sciarri (Castiglionese), Baldoni (Cortona Camucia), Trebbi (Falterona), Carniani (Olmo Ponte), Lisi, Cilia e Romano (S.Firmina), Beni e Buoncompagni (Sangiovannese), Bandelloni (Soci Casentino), Brilli (Terranuova Traiana). Selezionatore: Luca Magnanensi.

D.P.AREZZO – GIOVANISSIMI B: Lebrun, Di Giuseppe e Menga (Aquila Montevarchi), Dumbrava (Arezzo F.A.), Boschi (Arno Laterina), Bernardini (Atl.Levane Leona), Gregori (Cortona Camucia), Candia, Carletti e Mugnaini (Falterona), Cialdea (Olmoponte), Tralci, Dragomir e Marchini (S.Firmina), De Santis e Martino (Sangiovannese), Marmorini, Fini e Goretti (Soci Casentino), Tavanti (Virtus Lignano). Selezionatore: Marcello Daviddi.

D.P.PRATO - ALLIEVI B: Bianchi, Cocci e Idmane (Coiano S.Lucia), Cangioli, De Chiara e Falteri (Jolly Montemurlo), Fratini (Pietà 2004), Campani, Ferroni e Tempestini (Maliseti Tobbianese), Mansi (Mezzana), Gelsumini (Poggio a Caiano), Bilenchi e Shoima (Prato Nord), Ciardi, Giannone e D’Ambrosio (Viaccia Calcio), Ferretti, Bozzoni e Perlongo (Zenith Audax). Selezionatore: Costantino De Gori.

D.P.PRATO - GIOVANISSIMI B: Biancalani e Toparelli (Coiano S.Lucia), Del Bimbo, Faye Serigne Bassirou e Faye Serigne Saliou (Folgor Calenzano), Bucciantonio, Imayu e Monaco (Jolly Montemurlo), Corsi, Mosca e Pagli (Maliseti Tobbianese), Bochicchio e Mazzinghi (Pietà 2004), Carmannini (Prato Nord), Salimbeni e Girolamo (San Giusto), Zotici (Virtus Comeana), Scali, Nuti e Rexha (Zenith Audax). Selezionatore: Luca Maccelli.

D.P.FIRENZE - ALLIEVI B: Checcucci (A.Galluzzo), Poggiali (A.Rufina), Ferrmaca e Francalanci (Scandicci), Pruneti e Sinteregan (Floria 2000), Doni (Giovani Fucecchio), Catolfi (Impruneta Tav.), Baldazzi (Lanciotto Campi), Cossari e Giannini (Lastrigiana), Carnevali (Olimpia Firenze), Oriti (Rinascita Doccia), Bettoni e Carcani P. (Cattolica Virtus), Bonifazi e Noferi (Sestese), Baggiani e Rossi (Sporting Arno), Masi (Valdarno). Selezionatore: Francesco Donzelli.

D.P.FIRENZE – GIOVANISSIMI B: Ruocco (Affrico), Bruni e Ongaro (Scandicci), Zannino (Firenze Ovest), Barbieri e Poggiolini (Floria 2000), Tirinnanzi (Fortis Juventus), Landi (Giovani Fucecchio), Romei (Lastrigiana), Donati (Montespertoli), Masoni (Ponzano), Genova (Porta Romana), Bartolozzi e Bigozzi (Cattolica Virtus), Manetti (San Donato Tavarnelle), Ciotola e Nocentini (Sestese), Scelzo (Settignanese). Selezionatore: Massimo Benevieri.

D.P. LIVORNO - ALLIEVI B: Grimoldi (Ardenza), Schiano e Gufoni (Antignano), Pilato, Urru e Vozza (Academy Audace Portoferraio), Blundo (Armando Picchi), Grillo, Poggiolini e Sanfilippo (Livorno 9), Balleri (Portuale Guasticce), Daugenti, Mascagni e Turini (Pro Livorno Sorgenti), Startari (Sp.Cecina), Gomez, Neri e Garzella (Venturina). Selezionatore: Gino Rusconi.

D.P. LIVORNO - GIOVANISSIMI B: Di Frianda, Dussol e Monteleone (Armando Picchi), Turini (Ardenza), Di Bonito (Costa Etrusca), Fiorentini M., Fiorentini G. e Gargini (Livorno 9), Borghini e Loizzo (Portuale Guasticce), Matacera (Prog. Giovani Elba), Mazzoni e Ducci (Pro Livorno Sorgenti), Fancelli, Lika e Mecherini (Sporting Cecina), Biagioni, Bartolini e Mori (Venturina). Selezionatori: Edoardo Agretti e Giordano Rolla.

D.P.GROSSETO – ALLIEVI B: Conti (Albinia), Demei (Argentario), Camerlengo, Stefanini e Marrucci (N.Grosseto Barbanella), Bianciardi e Scolesi (Orbetello), Pineschi e Rubegni (Paganico), Bartolini (Pol.Scansano), Giustarini, Marraccini, Molia e Sacchini (Saurorispescia), Baneschi, Carpentiero, Cerretti e Ottaviani (Grosseto), Mureddu e Sgai (Virtus Maremma). Selezionatore: Pietro Magro.

D.P.GROSSETO – GIOVANISSIMI B: Fusini e Stagnaro (Albinia), Picchianti (Argentario), Papini (Invicta Giovani), Celestini (Manciano), Acierno (N.Grosseto Barbanella), Loffredo (Orbetello), Begnardi e Testa (Paganico), Arena, Cappellini e Madonna (Real Follonica), Bonucci F., Bonucci T., Cavallo e Tro iano (Grosseto), Da Frassini, Vecchioni e Vichi (Virtus Maremma). Selezionatore: Stefano Nunziatini.

D.P.PISA - ALLIEVI B: Dal Canto, Giusti e Tirino (Bellaria Cappuccini), Garofalo (Calci 2016), Andrei, Scardigli e Vichi (Cascina), Bottoni e Marianelli (Forcoli Valdera), Paoletti, Sciannamblo e Vanni (Madonna dell'Acqua), Giuntini (Oltrera), Antonini, Barsacchi e Mizioli (Pisa Ovest), Silvestri (Ponsacco 1920), Bindi (Colline Pisane). Selezionatore: Giancarlo Cuppoletti.

D.P.PISA – GIOVANISSIMI B: Marroni (Atl.Cascina), Bettarini, Lotti e Rocchi (Bellaria Cappuccini), Gliatta e Taddeini (Forcoli Valdera), Biasci (Fratres Perignano), Filizzola, Garofalo e Grava (Navacchio Zambra), Bartolini, Crecchi e Gentile (Oltrera), Ruglioni (Ospedalieri), Kavaja e Tognetti (PisaOvest), Arrighini, Ciampi e Gliatta (Ponsacco), Pellegrini (San Giuliano). Selezionatore: Graziano Barsotti.

D.P. LUCCA - ALLIEVI B: Bertolozzi (Atletico Lucca), Morelli (Castelnuovo Garfagnana), Brown, Giannetti e Giuntoli (Capezzano Pianore), Pellegrini, Valori e Vannucci (Forte dei Marmi), Grossi (Lido di Camaiore), Farnesi (Camaiore), Fanani e Marzi (S.Filippo), Gaddini, Pecci e Proietto (Tau Calcio Altopascio), Nicolini, Pandolfi e Tonacci (Versilia), Gori (Viareggio), Rocchiccioli (V.Piazza al Serchio). Commissario Tecnico: Paolo Cardelli.

D.P.LUCCA – GIOVANISSIMI B: Nigro, Saquella e Tuccori (Atlelico Lucca), Biasci, Rossi e Salini C. (Capezzano Pianore), Brandi, Mauriello e Salini J. (Forte dei Marmi), Nicoletti (Lido di Camaiore), Perndoj (Camaiore), Cecilia, Di Biagio e Quilici (Tau Calcio Altopascio), Paladini (Valle del Serchio), Vitrani (Valle di Ottavo), Manfredi e Verona (Versilia), Marchetti e Palagi (Viareggio). Commissario Tecnico: Roberto Ronchi.





