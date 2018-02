Sono state disputate ieri in notturna (tranne Montagnano – Orbetello) le gare dei quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Questi i risultati:







Atl.Belvedere Forcoli – Migliarino Vecchiano 4 -1

Chianti Nord – Cerbaia 3 – 1

(doppietta di Cordini e gol di Bellini per il Chianti Nord; di Cappelli per il Cerbaia)

Montagnano – Orbetello 2 – 1 dts

(gol di La Ferla e Mazzoni per il Montagnano; di Amoroso per l'Orbetello)

S.Giusto B. – F.Castelfranco 2 - 0

(gol di Da Siva Santos e rig. Biagi)



Hanno vinto tutte le squadre che giocavano sul proprio terreno, e accedono quindi alle semifinali: Atl.Belvedere Forcoli, Chianti Nord, Montagnano e San Giusto le Bagnese, semifinali che verranno disputate il prossimo 7 marzo. Gli accoppiamenti sono così stabiliti: Atl.Belvedere Forcoli - Montagnano e San Giusto le Bagnese - Chianti Nord.