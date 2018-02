E’ stata giocata nel pomeriggio la nona giornata di ritorno del girone D di Serie D. Questi i risultati, i marcatori, la classifica aggiornata e le gare del prossimo turno...







...in programma domenica 25:

Colligiana - Vivi Altotevere Sansepolcro 1-1

(gol di Mencagli al 23'; di Tafi al 74')

Forlì - Sasso Marconi 2-3

(Ferri Marini 2 (1 rig.) per il Forlì; tripletta di Noselli per il Sasso Marconi)

Imolese - Aquila Montevarchi 3-1

(Ferretti 2 (1 rig.) e gol di Titone per l’Imolese; rete di Adami al 91’ per l’Aquila Montevarchi)

Lentigione - Correggese 3-2

(Ferrari 2 e Roma per il Lentigione; doppietta di Mammetti (1rig.) per la Correggese)

Mezzolara - Trestina 0-0

Sammaurese - Fiorenzuola 0-0

Sangiovannese - Pianese 1-1

(30’ Golfo per la Pianese; 77’ Kernezo per la Sangiovannese)

Tuttocuoio - Romagna Centro 1-0

(83’ Forgione)

Vigor Carpaneto - Rimini 2-2

(Tognazzi e Rantier (rig.) per il Carpaneto; Arlotti e Buonaventura per il Rimini)

Villabiagio - Castelvetro 2-1

(Goretti e Brunori Sandri per il Villabiagio; Tos per il Castelvetro)



CLASSIFICA

Rimini p.62, Imolese p.53, Villabiagio p.52, Fiorenzuola p.48, Lentigione p.45, Forlì p.44, Sangiovannese p.42, Romagna Centro e Sammaurese p.40, Aquila Montevarchi p.37, Pianese p.36, Vigor Carpaneto p.35, Sasso Marconi p.33, Tuttocuoio e Trestina p.29, Castelvetro p.28, Mezzolara p.27, Colligiana p.25, Correggese p.24, Vivi Alto Tevere Sansepolcro p.23.



I TABELLINI DELLE TOSCANE

Imolese-Aquila Montevarchi 3-1

IMOLESE (4-3-3): Mastropietro; Sereni (61' Belcastro), Boccardi, Torta, Zini; Valentini, Crema (68' Miotto), Guatieri; Carraro, Ferretti (79' Borrelli), Titone (73' Franchini). A disp.: Cheli, Boccadamo, Montanaro, Salvatori, Galanti. All.: Massimo Gadda.

MONTEVARCHI (4-4-2): Pellegrini; Schiaroli, Biagi, Gorini (65' Desideri), Videtta; Donatini, Gorini (64' Meledandri), Lischi, Adami; Diarrassouba (55' Rosseti), Napolano (70' Fofi). A disp.: Tegli, Migliorini, Paolini, Stampa, Mosti Falconi. All.: Atos Rigucci.

ARBITRO: Pierpaolo Loffredo di Torino.

RETI: 35' e 53' rig. Ferretti, 56' Titone, 90+1' Adami.

NOTE: ammoniti al 40’ Gorini, al 45' Sereni e al 79' Meledandri.



Sangiovannese-Pianese 1-1

SANGIOVANNESE (4-2-3-1): Scarpelli; Kouadio, Nannini, Lunghi, Bini; Calori, Disanto; Scoscini, Keqi, Mazzolli; Kernezo. A disp.: Valoriani, Testi, Bindi, Bordo, Mugelli, Bindi, Papini, Regoli, Jukic. All.: Agostino Iacobelli.

PIANESE (4-3-1-2): Wroblewski; Mannarini, Gagliardi, Fapperdue, Bernardini; Simeoni, Benedetti, Catanese; Ferri; Golfo, Bianchi. A disp.: Palumbo, Bracciali, Capone, Petroselli, Maresi, Ravanelli, Giustarini, Kthella, Sartori. All.: Marco Masi.

ARBITRO: Luca Capriuolo di Bari.

RETI: 30' Golfo, 77' Kernezo.



Tuttocuoio-Romagna Centro 1-0

TUTTOCUOIO (4-2-3-1): Mascagni; Ciabatti, Bertolucci, Gialdini, Anichini; Gregorio, Mancosu; Cortopassi, Paccagnini, Forgione; Chiti. A disp.: Fiaschi, Pisani, Manfredi, Fino, Veraldi, Bongiorno, Masini, Costalli. All.: Davide Mezzanotti.

ROMAGNA-CENTRO (4-3-3): Sarini; Zamagni, Lo Russo, Gori, Rossi; Brunetti, Braccini, Tola; Cecconi, Gasperoni, Casadei. A disp.: Bonazza, Bagatti, Pompei, Gabrielli, Enchisi, Cortesi, Prati, Pierfederici. All.: Nicola Campedelli.

ARBITRO: Matteo Pierobon di Castelfranco Veneto.

RETE: 83' Forgione.



Colligiana-Vivi Altotevere Sansepolcro 1-1

COLLIGIANA (4-4-2): Feola; Gemignani, Tafi, Grandoni, De Vitis; Benedetti, Biagi, Cristiano, Falorni; Pietrobattista, Pierangioli. A disp.: Rossi, Mussi, Pisaneschi, Spinelli, Proietti, Maoggi, Zaccaria, Crisci, Bucaletti. All.: Stefano Carobbi.

SANSEPOLCRO (4-3-3): David; Catacchini, Pasqualini, Mattia, Sgambato; Beers, Massai, Bianchini; Alagia, Mortaro, Mencagli. A disp.: Giorni, Piccinelli, Andreani, Bonfini, Dida, Fabbri, Romano, Malentacchi, Damiano. All.: Marco Schenardi.

ARBITRO: Andrea Bindella di Pesaro.

RETI: 23' Mencagli, 74’ Tafi.



PROSSIMO TURNO (10ª ritorno)

Aquila Montevarchi - Colligiana, Castelvetro - Forlì, Trestina - Imolese, Vivi Alto Tev.Sansepolcro - Lentigione, Romagna Centro - Mezzolara, Rimini - Sammaurese, Fiorenzuola - Sangiovannese, Sasso Marconi - Tuttocuoio, Correggese - Vigor Carpaneto, Pianese - Villabiagio.