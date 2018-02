E' appena terminata, allo “Zecchini” di Grosseto, la gara di andata della prima fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. In campo, in una fredda giornata di febbraio, c'erano i padroni...



...di casa e gli emiliani della Folgore Rubiera.

La partita è interessante fin dalle prime battute, anche se il forte vento ostacola le manovre delle due squadre. Poche le occasioni da gol, partita tutto sommato equilibrata, con qualche azione in più dei grossetani, che trovano lo spunto vincente praticamente in chiusura di primo tempo: è Cosimi a ribadire di testa su precedente respinta del giovane ma bravissimo portiere ospite Burani, che aveva neutralizzato un precedente colpo di testa di Boccardi su azione conseguente a calcio d’angolo, nell'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara.

Nella ripresa, rinfrancato dal vantaggio, il Grosseto gioca meglio e cerca con insistenza il raddoppio. Raddoppio che potrebbe arrivare intorno alla mezzora, quando il signor Schiavon di Treviso concede un calcio di rigore al Grifone: fallo di mano in area di Dallari, sul dischetto, in mancanza del rigorista e capocannoniere Vegnaduzzo, ancora in panchina, si presenta Invernizzi, subentrato da pochi minuti a Vento: la conclusione è debole e troppo angolata e termina ben a lato del palo alla destra del portiere emiliano!

Non succede praticamente altro, neppure nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, e la partita si chiude alle 18.53, in un clima glaciale, sul punteggio di 1-0 per il Grosseto. Un risultato buono ma non rassicurante, in vista della gara di ritorno in programma per mercoledì prossimo sul campo del Rubiera.



GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Sabatini, Raito (70' Tuoni), Ciolli (cap.), Gorelli, Cosimi (84' Vegnaduzzo), Degl’Innocenti, Vento (53' Invernizzi), Berretti, Boccardi (65' Nigiotti). A disp.: Cipolloni, Mesinovic, Zoppi. All.: Andrea Danesi.

FOLGORE RUBIERA: Burani, Rota (82' Piacentini), Biotta, Orlandini, Dallari (cap.), Tognetti, Hoxha, Agrillo (82' Kouadio), Koridze (46' Fornaciari), Tavaglione (70' Bassoli), Barozzi. A disp.: Rizzo, Bruce. All.: Ivano Vacondio.

ARBITRO: Alessio Schiavon di Treviso, coad. da D’Angelo e Brizioli di Perugia.

RETI: 46’ Cosimi.

NOTE: ammoniti Raito, Degl'Innocenti, Ciolli, Tavaglione.