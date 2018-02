Eccellenza : Fasi Nazionali Coppa Italia: in campo a Grosseto Inviato da Sonia Nuzzi 46 letture ) Questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, Grosseto e Folgore Rubiera si affronteranno per la gara di andata del primo turno delle fasi nazionali di Coppa Italia di Eccellenza.



Un appuntamento importante per la squadra del Grifone, che ha vinto il titolo regionale nella finale contro i pratesi dello Zenith Audax e che nel frattempo ha cambiato allenatore (Danesi al posto di Consonni) per tentare di recuperare il distacco dalla vetta della classifica del girone A di Eccellenza.

Ma la Coppa Italia rappresenta una ghiotta occasione, nonché una vetrina prestigiosa, per tentare la scalata alla Serie D, per cui l’attenzione alla gara col Rubiera sarà ai massimi livelli per la formazione maremmana.

In attesa di conoscere le formazioni ufficiali, qualche indiscrezione proveniente dall’Emilia riporta che la squadra della Folgore sarà priva di alcuni elementi importanti, su tutti l’esperto bomber Sasà Greco (11 reti all’attivo per il classe ‘80) e, probabilmente, il centrocampista Lusoli e il difensore Addona. Anche il giovanissimo portiere Burani (del 2000!) non è al meglio, in seguito a uno scontro di gioco nell’ultimo turno di campionato, ma dovrebbe farcela. Sarà invece presente il “figlio d’arte” Daniele Orlandini, centrocampista dell’83, il cui padre vestì la maglia dell’Orbetello in Serie D una trentina d’anni fa.

Domenica prossima la Folgore Rubiera (attualmente quarta in classifica a -10 dalla vetta) è attesa proprio dallo scontro al vertice con la formazione dell’Axys Zola. Chissà che qualche energia non venga risparmiata per il campionato…



Calciopiù seguirà in diretta le fasi dell’incontro, con aggiornamenti dallo “Zecchini” di Grosseto.







