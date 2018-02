Varie : Boom di adesioni per l'Open Day di Coverciano! Inviato da Sonia Nuzzi 39 letture ) Una giornata speciale, unica nel suo genere, che ha già chiamato a raccolta tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia: ne è nato un successo oltre ogni...



... più rosea previsione, per quello che è definito l’Open Day di Coverciano. Sabato prossimo, 24 febbraio, il Centro Tecnico Federale aprirà infatti i cancelli ai tifosi di tutta Italia per mostrarsi come mai è stato fatto prima: una giornata in cui gli appassionati, o anche semplici curiosi, potranno immergersi nell’atmosfera della Casa delle Nazionali italiane di calcio. La possibilità di visitare i campi dove si allenano gli Azzurri e di seguire alcune lezioni di tattica calcistica, nelle stesse aule dove si sono formati alcuni tra i migliori allenatori al mondo, ha fatto raggiungere in pochissimi giorni la cifra di oltre 1000 adesioni all’Open Day. Dato l’elevato numero di visitatori, non sarà più possibile aderire all’iniziativa nel pomeriggio, mentre sono ancora disponibili alcuni posti per poter effettuare la visita di mattina.

L’Open Day sarà un’occasione non solo per visitare i campi di Coverciano e per ascoltare direttamente, dai docenti della scuola allenatori, alcune lezioni di tattica calcistica, ma sarà anche una giornata in cui sarà possibile scoprire i cimeli custoditi all’interno del Museo del Calcio, per ripercorrere la storia della Nazionale italiana; un racconto legato indissolubilmente alla storia del nostro Paese. Il tour sarà impreziosito anche dalla possibilità di visitare gli spogliatoi della Nazionale, entrando così a contatto con uno dei luoghi simbolo della maglia azzurra.

Nel fitto programma ci sarà spazio anche per la memoria, con la cerimonia di intitolazione di tre campi del Centro: due ai commissari tecnici campioni del mondo, Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot, e un altro al compianto ex presidente del Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, Fabio Bresci. Ad Azeglio Vicini (già Ct e tecnico dell’under 21, nonché presidente del Settore Tecnico), invece, sarà intitolata un’aula corsi del Centro.

Il programma completo dell’Open Day

Programma della mattina

Ore 8.45 - Inizio ritiro pass per le visite della mattina (visitatori e media accreditati);

Ore 09.30 - Inizio visite guidate del Centro e del Museo del Calcio (partenza ogni mezz'ora)*

Ore 10 – Lezione teorica ‘I moduli di gioco’ in Aula Magna e lezione pratica in campo per i gruppi delle scuole;

Ore 10.30 - Il tuo rigore a Coverciano (sul Campo 1);

Ore 11 – Lezione teorica ‘La lettura della partita’ in Aula Magna e lezione pratica in campo per i gruppi delle scuole;

Ore 12 – Lezione teorica ‘La fase difensiva’ in Aula Magna e lezione pratica in campo per i gruppi delle scuole;

Ore 13 – Fine visite della mattina.

Programma del pomeriggio

Ore 13.30 - Inizio ritiro pass per le visite del pomeriggio

Ore 14 - Inizio visite guidate del Centro e del Museo del Calcio (partenza ogni mezz'ora)

Ore 14 - Lezione teorica ‘La fase offensiva’ in Aula Magna e lezione pratica in campo per i gruppi delle scuole;

Ore 15 - Il tuo rigore a Coverciano (sul Campo 1);

Ore 15 - Lezione teorica ‘Le transizioni’ in Aula Magna e lezione pratica in campo per i gruppi delle scuole;

Ore 15.30 - Esibizione bandierai degli Uffizi e corteo storico della Repubblica Fiorentina;

Ore 16 - Cerimonia di intitolazione dei campi e saluti istituzionali;

Ore 17 – Fine visite del pomeriggio.







