Serie D : Domani in campo il girone D Inviato da Sonia Nuzzi 33 letture ) Turno infrasettimanale domani, mercoledì 21 febbraio, per il girone D della Serie D. Queste le partite in programma (inizio ore 14.30) e gli arbitri designati:





Colligiana - Alto Tev.Sansepolcro (arbitro: Andrea Bindella di Pesaro, coad. da Piedipalumbo di Torre Annunziata e Colasanti di Grosseto)

Forlì - Sasso Marconi (arbitro: Luca Zucchetti di Foligno, coad. da Torri di Como e Galimberti di Seregno)

Imolese - Aquila Montevarchi (arbitro: Pierpaolo Loffredo di Torino, coad. da Cravotta di Città di Castello e Suriani di Perugia)

Lentigione – Correggese (arbitro: Marco Paletta di Lodi, coad. da Cortinovis e Capelli di Bergamo)

Mezzolara – Trestina (arbitro: Alessandro Munerati di Rovigo, coad. da Toce di Firenze e Venuti sez. Valdarno)

Sammaurese – Fiorenzuola (arbitro: Claudio Panettella di Bari, coad. da Scapini di Legnago e Roca di Foggia)

Sangiovannese – Pianese (arbitro: Luca Capriuolo di Bari, coad. da Tortolo sez. Basso Friuli e Dellasanta di Trieste)

Tuttocuoio - Romagna Centro (arbitro: Matteo Pierobon di Castelfranco Veneto, coad. da Masini di Gorizia e Fabris di Pordenone)

Vigor Carpaneto – Rimini (arbitro: Antonino Costanza di Agrigento, coad. da Agostino di Sesto San Giovanni e De Cristofaro di Rovereto)

Villabiagio - Castelvetro (arbitro: Davide Di Marco di Ciampino, coad. da De Vellis di Frosinone e Robustelli di Albano Laziale).









