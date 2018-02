Domani, mercoledì 21 Febbraio, sono in programma i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Si gioca in gara unica e se periste la parità sia al 90’ che al 120’ si qualifica...



...al turno successivo la squadra che gioca in trasferta. Ecco il quadro delle partite:

Atletico BelvedereForcoli - MigliarinoVecchiano

(ore 20.45 “Bachi” di Pontedera). Arbitro: De Marco di Lucca

Chianti Nord - Cerbaia

(ore 20.45 “Centrale” di Strada in Chianti). Arbitro: Papi di Prato

Montagnano – Orbetello

(ore 15.30 “Sartiani” di Montagnano). Arbitro: Meazzini sez.

Valdarno

San Giusto Le Bagnese - Fulgor Castelfranco

(ore 20.30 “Neruda” di Le Bagnese). Arbitro: Niccolai di Pistoia