Eccellenza : Roventini non è più l'allenatore della Larcianese Inviato da Sonia Nuzzi 29 letture ) La Larcianese comunica che Lorenzo Roventini non è più l'allenatore della propria Prima Squadra. Nel tardo pomeriggio di lunedì il tecnico, visto il difficile momento che sta vivendo...



...la squadra, attualmente penultima in classifica nel Campionato di Eccellenza, con un gesto di grande coerenza ha preferito farsi da parte anche nella speranza che un cambiamento nella guida possa dare quella "scossa" necessaria per risollevare le sorti della compagine viola.

La Società, che a lungo durante questa stagione aveva riconosciuto la fiducia nel suo operato, coglie l'occasione per ringraziare Roventini per l'attaccamento dimostrato ed augura al tecnico pisano le migliori fortune possibili nel prossimo futuro.

Ricordiamo che Roventini era subentrato alla guida della Larcianese proprio un anno fa, nel Febbraio 2017, riuscendo a condurre in porto il traguardo della salvezza. A breve la Società ufficializzerà il nominativo del nuovo allenatore.









