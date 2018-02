Si svolgeranno mercoledì 21 e mercoledì 28 la gare valevoli per il primo turno Nazionale della Coppa Italia Dilettanti, per i quali si è classificato il Grosseto in qualità...



...di vincitore della fase Regionale.

La squadra di mister Danesi, reduce dal successo di Ponte Buggianese, affronterà gli emiliani della Folgore Rubiera e la gara di andata si svolgerà in Toscana; quindi mercoledì 21 febbraio, al campo “Zecchini” di Grosseto, con inizio alle ore 14.30, si giocherà Grosseto – Folgore Rubiera. Il ritorno, la settimana successiva, al campo “Valeriani” di Rubiera (Reggio Emilia), sempre con inizio alle ore 14.30.

La squadra emiliana, reduce anch’essa da un successo in trasferta (1-0 sul campo della Fidentina), è quarta in classifica nel girone A di Eccellenza dell’Emilia Romagna con 41 punti all’attivo, a -10 dalla capolista Axys Zola che affronterà in casa domenica prossima.

Capo cannoniere del Rubiera è Salvatore “Sasà” Greco, con 11 gol all’attivo (fra cui 2 rigori), seguito da Daniele Barozzi con 10. La squadra di mister Ivano Vacondio ha diversi giocatori acciaccati e dovrà pertanto fare i conti con l’infermeria in occasione della trasferta di Grosseto.