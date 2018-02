Ecco le designazioni arbitrali per le gare della nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, in programma per domenica 18 febbraio:







GIRONE A

Castelfiorentino – Marina Portuale: sig. Leonardo Falleni di Livorno, coad. da Madrigali di Lucca e Corsini di Livorno

Castelnuovo Garf. - Cuoiopelli: sig. Gianluca Martino di Firenze, coad. da Misson di Prato e Fredianelli di Grosseto

Fucecchio – Atl.Cenaia: sig. Mauro Stabile di Padova, coad. da Ignominiello e De Luca di Firenze

Urbino Taccola - Larcianese: sig. Cristiano Ursini di Pescara, coad. da La Veneziana e Pignatelli di Viareggio

Poggibonsi - Gambassi: sig. Alessandro Pistolesi di Piombino, coad. da Caroti di Pontedera e Del Vigna di Pistoia

Ponte Buggianese - Grosseto: sig. Mario Picardi di Viareggio, coad. da Puccini e di Pontedera e Nasca di Livorno

S.Marco Avenza – Atl.Piombino: sig. Luca Barone di Pisa, coad. da Alaimo e Linari di Firenze

S.Miniato Basso – S.Gimignano: sig. Filippo Balducci di Empoli, coad. da Coco di Pisa e Venturi di Arezzo

GIRONE B

Badesse - Aglianese: sig. Erminio Cerbasi di Arezzo, coad. da Meozzi di Empoli e Ghini di Pontedera

Castiglionese – Jolly Montemurlo: sig. Fabio Cevenini di Siena, coad. da Goretti e Vannetti sez. Valdarno

Fortis Juventus – Lastrigiana: sig. Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coad. da Macripò di Siena e Rinaldi di Pisa

Grassina – Baldaccio Bruni: sig. Giacomo Ravara sez. Valdarno, coad. da Vannini di Pistoia e Iuliano di Siena

Porta Romana – Bucinese: sig. Carmine Gian Marco Cappetta, coad. da Cheli di Pisa e Biagioni di Lucca

Signa - Vadarno: sig. Leonardo Labruna di Pontedera, coad. da Chiesi di Prato e Cangemi di Pisa

Sinalunghese - Sestese: sig. Alessio Marra di Mantova, coad. da Vagheggi e Salvadori di Arezzo

Zenith Audax – Antella 99: sig. Stefano Vizzini sez. Valdarno, coad. da Raimo di Empoli e Gioffredi di Lucca.