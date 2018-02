Sono state disputate mercoledì 14 febbraio alcune gare di recupero dei campionati Nazionali e Regionali; in particolare si tratta di:

JUNIORES NAZIONALI Girone F





Colligiana – Massese 2-2

(doppietta di Lazzara per la Colligiana, doppietta di Balestri per la Massese)

Tuttucuoio – Rignanese 1-1

(gol di Janka per il Tuttocuoio; di Franchi per la Rignanese)

GIOVANISSIMI REGIONALI Girone D

Olimpia Quarrata – Giov.Granata Monsummano 2-1

La prossima settimana (mercoledì 21, ore 15.45) verrà invece recuperata la gara Arno Cast.Laterina – A.Galluzzo (Giov.Reg. gir.C).