Sono state disputate nel pomeriggio due gare di recupero dei campionati dilettanti e altre due verranno disputate in serata. Questi i risultati delle gare già finite:





PROMOZIONE – Girone B

Arno Castiglioni Laterina – Bibbiena 0-0

SECONDA CATEGORIA – Girone C

Montagna Pistoiese – Aquila S.Anna 2- 1

(reti di Bibaj A. e Biondi per la Montagna P.se; di Compagnone per l’Aquila S.Anna).

Alle 19.00 inizierà la partita Montemignaio – Strada (campo La Pieve, Montemignaio, arbitro Alessio Di Fano di Firenze), mentre alle 20.30 sarà la volta di Santa Brigida – S.Banti Barberino (campo Molin del Piano, arbitro Giovanni Zanoni di Arezzo).