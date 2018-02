Partite : Trofeo Toscana - Torneo Orlandi: in diretta dai campi! Inviato da Sonia Nuzzi 102 letture ) Sono tutte finite le gare del secondo turno del Trofeo Toscana - Torneo Regionale "Marco Orlandi" a cui partecipano le rappresentative provinciali delle categorie Allievi B e Giovanissimi B.



Questi i tabellini delle partite, che abbiamo seguito in diretta con aggiornamenti dai campi a partire dalle ore 15.30:



ALLIEVI B - Girone A

D.P.Firenze - D.P.Arezzo 3-1

FIRENZE: Carnevali, Doni, Carcani P., Bettoni, Francalanci, Pruneti, Oriti, Masi, Ferrmaca, Bonifazi, Patti. A disp.: Giannini, Checcucci, Cossari, Poggiali, Rossi, Catolfi, Baggiani, Sintegaran, Baldazzi. Selez.: Francesco Donzelli.

AREZZO: Beni, Trebbi, Lisi, Furini, Paolantoni, Colonna, Tognalini, Baldoni, Mangani, Romanò, Pagni. A disp.: Salvetti, Billi, Meta, Sciarri, Corsetti, Bandelloni, Rosini. Selez.: Luca Magnanensi.

ARBITRO: Lapo Misuri di Firenze.

RETI: 5’ autorete Pruneti, 20’ Ferrmaca, 25’ Bonifazi, 32’ Masi.



D.P.Pistoia - D.P.Prato 3-2

PISTOIA: Santoni, Benventi, Porciani, Petrucci, Paoli, Iacopini, Zingarello, Pievani, Morelli, Coli, Sauro. A disp.: Della Corte, Staugiuc, Arabelli, Romizzi, Sheba, Ruotolo, Borgognoni, Paolini, Benvenuti. Selez.: Marco Teglia.

PRATO: Morgillo, De Chiara, Ciardi, Tempestini, Ferretti, Campani, Ferroni, Idmane, Perlongo, Falteri, Bozzoni. A disp.: Cangioli, Giannone, Bilenchi, D’Ambrosio, Fratini, Baroni, De Marco, Mansi, Gelsumini. Selez.: Costantino De Gori.

ARBITRO: Marco Pascali di Pistoia.

RETI: Morelli, Porciani.



Classifica

D.P.Firenze p.6, D.P.Pistoia p.4, D.P.Arezzo. p.1, D.P.Prato p.0, D.P.Siena p.0.



Girone B

D.P.Grosseto - D.P.Pisa 0 -0

GROSSETO: Stefanini, Cerretti, Camerlengo, Sacchini, Baneschi (Bartolini), Pineschi, Giustarini (Mureddu), Molia (Demei), Conti (Rubegni), Carpentiero, Ottaviani (Marrucci). A disp.: Scolesi, Marraccini. Selez.: Pietro Magro.

PISA: Vannucci, Andrei, Marianelli, Bindi, Rossi, Del Pecchia, Vichi, Tirino (Silvestri; Paparo), Vanni (Mori), Paoletti (Mangone), Garofalo (Giuntini; Mizioli). A disp.: Sciannamblo, Bottoni, Mosso. Selez.: Giancarlo Cuppoletti.

ARBITRO: Gennaro Marconi di Grosseto.

NOTE: ammoniti Baneschi, Ottaviani; Andrei, Del Pecchia e Bindi.



D.P.Massa Carrara - D.P.Lucca 1-1

MASSA CARRARA: Conti, Mazzone, Krupenko, Rossi, Queruti, Deda, De Santis, Suzuki, Brizzi, Tonarelli, Marchini. A disp.: Ferrari, Biselli, Guidi, Bianchi, Barontini A., Musetti, Barontini M., Tesconi, Colecchia. Selez.: Silvio Francesconi.

LUCCA: Brown, Bertolozzi, Morelli, Proietto, Fanani, Giuntoli, Marzi, Pecci, Giannetti, Gaddini, Pellegrini. A disp.: Pandolfi, Gori, Vannucci, Farnesi, Valori, Nicolini, Tonacci, Rocchiccioli. Selez.: Paolo Cardelli.

ARBITRO: Francesco Pucci di Carrara.

RETI: autorete, Rocchiccioli.



Classifica

D.P.Massa Carrara p.4, D.P.Pisa p.3, D.P.Lucca p.1, D.P.Grosseto e D.P.Livorno p.0.



GIOVANISSIMI B - Girone A

D.P.Firenze - D.P.Arezzo 2-0

FIRENZE: Bruni, Barbieri, Landi, Genova, Nocentini, Donati, Bartolozzi, Masoni, Romei, Ciotola, Tirinnanzi. A disp.: Poggiolini, Manetti, Mazzoli, Ruocco, Ongaro, Bigozzi. Selez.: Massimo Benevieri.

AREZZO: Goretti, De Santis, Di Giuseppe, Lebrun, Gregori, Tralci, Carletti, Marmorini, Menga, Fini, Bernardini. A disp.: Dragomir, Bonchi, Cialdea, Boschi, Mugnaini, Bruni, Dumbrawa, Martino, Marchini. Selez.: Marcello Daviddi.

ARBITRO: Claudio Bisceglia di Firenze.

RETI: Ciotola, Tirinnanzi.



D.P.Pistoia - D.P.Prato 6-0

PISTOIA: Porrà, Bisconti, Del Fa, Tocci, Vignozzi, Taverna, Ricciarelli, De Felice, Pemaj, Manfredini, Nazzaro. A disp.: Aiello, Marini, Iaia, Miggiano, Lori, Stella, Petrelli, Traina, De Santis. Selez.: Giancarlo Belpassi.

PRATO: Biancalani, Salimbeni, Rexha, Zotici, Faye Serigne Saliou, Bucciantonio, Nencini, Cappellini, Nuti, Faye Serigne Bassirou, Girolamo. A disp.: Del Bimbo, Kelmendi, Bochicchio, Morini, Mannori, Mazzinghi, Imaju. Selez.: Luca Maccelli.

ARBITRO: Marco Pascali di Pistoia.

RETI: Manfredini 2, Pemaj 2, Felice, Tocci.



Classifica

D.P.Firenze p.6, D.P.Pistoia p.4, D.P.Arezzo. p.1, D.P.Prato e D.P.Siena p.0.



Girone B

D.P.Grosseto - D.P.Pisa 0-2

GROSSETO: Bonucci F., Cappellini, Testa, Picchianti, Celestini, Papini, Stagnaro, Fusini, Tro iano, Cavallo, Madonna. A disp.: Acierno, Arena, Bonucci T., Da Frassini, Loffredo, Vecchioni, Vichi, Begnardi. Selez.: Stefano Nunziatini.

PISA: Rocchi, Ruglioni, Gliatta D., Gentile, Grava, Arrighini, Crecchi, Bartolini, Casella, Pellegrini, Lotti. A disp.: Gliatta L., Ciampi, Marroni, Kavasa, Tognetti, Garofalo, Taddeini, Bettarini. Selez.: Graziano Barsotti.

ARBITRO: Gennaro Marconi di Grosseto.

RETI: 29' Bartolini, 31' Pellegrini.



D.P.Massa Carrara - D.P.Lucca 1-3

MASSA CARRARA: Galleri, Beqirllari, Mascarino, Vicari, Cardillo, Castagna, Capasso, Bragazzi, Orozco, Granai, Simonelli. A disp.: Vita, Costi, Cenderelli, Alberti, Tonello, Mori, Tamburini, Guidoni, Grassi. Selez.: Pietro Ramagni.

LUCCA: Di Biagio, Salini C., Biasci, Quilici, Saquella, Verona, Cecilia, Vitrani, Mauriello, Salini J., Manfredi. A disp.: Nicoletti, Nigro, Rossi, Brandi, Perndoj, Paladini. Selez.: Roberto Ronchi.

ARBITRO: Andrea Valese di Carrara.

RETI: Manfredi 2 (1 rig.), Castagna, Quilici.



Classifica

D.P.Livorno, D.P.Pisa e D.P.Lucca p.3, D.P.Grosseto e D.P.Massa Carrara p.1.











