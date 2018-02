Torna l'appassionante appuntamento settimanale in edicola con Calciopiù, che vi propone una selezione delle gare più interessanti dei campionati dilettantistici e la consueta panoramica...



... completa su quelli giovanili regionali e provinciali. Vediamo più nel dettaglio i temi trattati.



DILETTANTI

Serie D - L’impresa della Pianese

Eccellenza - Poggibonsi, quattro “sberle” alla Cuoiopelli!

Promozione - Il Camaiore strapazza il Vorno e ora ci crede

Prima Categoria - Lebowski, è qui la festa

Seconda Categoria - La Cintolese ferma il Borgo a Buggiano



GIOVANILE NAZIONALE E REGIONALE

Primavera - La Viola espugna Roma!

Juniores Nazionali - Samuele Petracchi e Hamzo vanno volare il San Donato Tavarnelle

Under 17 Serie C - Cipriani-gol e la Pistoiese batte l’Alessandria

Allievi Regionali - Corsetti e Barbini a segno, il Bibbiena espugna Badia a Settimo

Giovanissimi Regionali - Masetti segna e la Cattolica Virtus batte la Floria 2000

Giovanissimi Professionisti - Il cammino dei record per la Fiorentina di Mazzantini

Giovanissimi B Professionisti - Che campionato! Fiorentina, Empoli e Prato, un trio per la vittoria



GIOVANILE PROVINCIALE

Dalla Terza Categoria ai Pulcini i commenti, i marcatori, le classifiche e i migliori in campo da Firenze, Prato, Pistoia,Siena, Arezzo, Pisa e Lucca.



I CAMPI DEI DILETTANTI

Ecco le gare che vi proponiamo dalla Serie D alla Seconda Categoria:



SERIE D: i Tabellini di tutte le gare delle squadre toscane, l’impresa della Pianese a Forlì, la Coppa Italia.



ECCELLENZA: Cuoiopelli-Poggibonsi, Sangimignano-Ponte Buggianese, Grosseto-Castelnuovo Garfagnana, Aglianese-Zenith Audax, Antella ’99-Fortis Juventus, Sestese-Porta Romana, Valdarno-Badesse.



PROMOZIONE: Calenzano-Lampo, Camaiore-Vorno., Sagginale-Vaianese Impavida Vernio, Audax Rufina-Nuova Foiano, Cortona Camucia-Firenze Ovest, Spoiano-Pontassieve, Cascina-Asta, Le semifinali di Coppa Italia.



PRIMA CATEGORIA: River Pieve-Tau Altopascio, Mezzana-Amici Miei, Tavola-Montespertoli, Barberino V.E.-Cubino, Lebowski-Faellese, Incisa-Dicomano, Novoli-San Clemente, Ponte Rondinella-Atl.Impruneta, Vaggio Piandiscò-Audace Legnaia, Atl.Levane Leona-Rassina, Fratta S.Caterina-Poliziana.



SECONDA CATEGORIA: Cintolese-Borgo a Buggiano, Pistoiacalcio-Chiesina Uzzanese, Red Devils Castelfranco-Cecina 2000, Prato 2000-Poggio a Caiano, Rinascita Doccia- La Querce, Settimello-Club Mezzana, Casellina-Florence, San Giusto L.B.-Athletic Sesto, Firenzuola-Molinense, Gallianese-Albereta ’72, Voluntas Trequanda-Montecchio



GLI APPROFONDIMENTI



Focus sul Fiesole Calcio e sul Meridien Larciano