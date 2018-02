Eccellenza : Le designazioni arbitrali per domenica 11 Inviato da Sonia Nuzzi 34 letture ) Ecco le designazioni di arbitri e assistenti per le gare dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, in programma per domenica 11 febbraio:







GIRONE A

Larcianese – Fucecchio: sig. Simone Moretti sez. Valdarno, coad. da Gini di Pontedera e Corcione di Pisa

Atl.Piombino – Urbino Taccola: sig. Emiljan Prela di Pistoia, coad. da Nasca di Livorno e Lombardi di Pontedera

Cuoiopelli – Poggibonsi: sig. Alessandro Donati di Livorno, coad. da Boccolini e Palermo di Pisa

Gambassi – San Marco Avenza: sig. Guido Iacopetti di Pistoia, coad. da Pacifici di Arezzo e Nesi di Firenze

Marina Portuale – San Miniato Basso: sig. Duccio Mancini di Pistoia, coad. da Bianchi di Pistoia e Bertini di Firenze

Atl.Cenaia – Castelfiorentino: sig. Stefano Vizzini sez. Valdarno, coad. da Puccini di Prato e Coco di Pisa

San Gimignano – Ponte Buggianese: sig. Iannuzzi di Firenze, coad. da Rullo di Grosseto e Pignatelli di Viareggio

Grosseto – Castelnuovo Garfagnana: sig. Fabio Cattaneo di Monza, coad. da Bertani di Pisa e D’Amico di Empoli

GIRONE B

Aglianese – Zenith Audax: Juri Gallorini di Arezzo, coad. da Jordan e Pettini di Firenze

Antella 99 – Fortis Juventus: sig. Mattia Nigro di Prato, coad. da La Rosa di Firenze e Misson di Prato

Baldaccio Bruni - Castiglionese: sig. Valerio Pezzopane de L’Aquila, coad. da Pepe e Salvadori di Arezzo

Bucinese - Grassina: sig. Stefano Giordano di Grosseto, coad. da Magherini e Alfieri di Prato

Jolly Montemurlo – Signa: sig. Alessandro Niccolai di Pistoia, coad. da Gaspari di Lucca e Ricci di Pistoia

Lastrigiana – Sinalunghese: sig. Domenico Massaria di Vibo Valentia, coad. da Conti e Cantore di Firenze

Sestese – Porta Romana: sig. Francesco Martini sez. Valdarno, coad. da Pulcinelli di Siena e Puccini di Pontedera

Valdarno – Badesse: sig. Adil Bouabid di Prato, coad. da Marconi di Arezzo e Pllumbi di Pistoia.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 44 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 44



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 44 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli