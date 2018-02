Domani, venerdì 9 febbraio, compie gli anni un personaggio storico del calcio italiano e fiorentino in particolare: Fino Fini. Un compleanno “importante”, rotondo e ...



... invidiabile: 90 anni!

Non un traguardo, perché il dottor Fini di strada ne ha ancora da fare, bensì un passaggio da festeggiare come merita e la festa avverrà nel suo mondo, il Museo del Calcio di Coverciano, dal dottor Fini fortemente voluto, realizzato e inaugurato nel 2000, e che è tuttora la sua casa, il luogo in cui trascorre gran parte del suo tempo e dove riceve, da ottimo padrone di casa, tutti coloro che amano il calcio e vogliono tuffarsi nell’atmosfera che regna in quel luogo, stracolmo di cimeli, trofei e memorabilia dello sport più amato al mondo.

Medico della Nazionale Italiana di Calcio dal 1962 al 1982 e Direttore per trent’anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 1967 al 1996, Fino Fini è la memoria storica di tutto il calcio italiano. Come medico della Nazionale ha partecipato a sei spedizioni mondiali, da Cile ’62 a Spagna ’82: è stato nello staff azzurro in occasione del trionfo Mundial in terra iberica e durante l’unico europeo vinto dall’Italia, nel ’68. Attualmente è il Presidente della fondazione “Museo del Calcio”.

Come ama dire lui stesso, il motore del successo è solo uno: la passione. Lo stesso sentimento che lo ha fatto diventare un vero punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale.

Auguri dottor Fini!