Si sono concluse le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D, ad eccezione di una gara che si disputerà domani sera; questi tutti i risultati e le qualificate:



Unione Sanremo – Gozzano 0-1

Crema - Grumellese 2-1

Campodarsego - VirtusVecomp Verona 2-1

Imolese – Pianese 4-1

San Donato Tavarnelle - Ostia Mare 0-0

(5-4 dopo i calci di rigore)

Matelica – Albalonga 2-1

Audace Cerignola - Monticelli 1-0

Potenza - Igea Virtus Barcellona

(giov. 8 ore 20.00).

Pertanto si qualificano per i quarti di finale, in programma per il 28 febbraio, le seguenti squadre: Gozzano, Crema, Campodarsego, Imolese, San Donato Tavarnelle, Matelica e Audace Cerignola, in attesa della vincente di Potenza - Igea V.Barcellona, in programma per domani sera.





Focus sulle toscane

Destini opposti per le due rappresentanti della nostra regione: va avanti il San Donato Tavarnelle di Malotti, che dopo aver chiuso a reti inviolate i 90 di gioco, ha la meglio ai rigori sui laziali dell'Ostiamare, mentre si ferma bruscamente la corsa della Pianese, sconfitta nettamente sul campo dell'Imolese, nonostante il provvisorio pareggio, raggiunto il pareggio ad inizio ripresa.

Ecco i tabellini:

S.Donato Tavarnelle – Ostiamare 0-0 (5-4 dopo i calci di rigore)

S.DONATO TAVARNELLE: Giusti, Manganelli, Colombini, Silvestroni (53' Di Renzone), Pozzi, Regoli, Nuti, Vecchiarelli (74' Picascia) , Di Vito (69' Islamaj) , Caciagli, Carradoro. A disp.: Ferrucci, Cela, Rinaldini, Picascia, Tonazzini, Frosali, Di Renzone, Giordani, Islamaj. All.: Roberto Malotti.

OSTIAMARE: Barrago; Calveri, Colantoni, Catese, Mazzei; Sarrocco, Piro, D’Astolfo; Roberti, Proietti, Ferrari. A disp.: Giannini, Maestri, La Rosa, Bellini, Belardelli, Santucci, Pedone, Olivetti, Attili. All.: Alfonso Greco.

ARBITRO: Fabio Catani di Fermo.



Imolese – Pianese 4-1

IMOLESE: Cheli, Graziano, Zini, Boccardi, Montanaro, Galanti, Pellacani, Salvatori, Garavini, Franchini, Titone. All.: Gadda.

PIANESE: Palumbo, Mannarini, Petroselli, Simeoni, Capone, Fapperdue, Kthella, Bianchi, Sartori, Ravanelli, Benedetti. All.: Masi.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.

RETI: Titone, Giustarini, Valentini, Franchini, Ferretti.









