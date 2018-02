Sono terminate entrambe le semifinali di Coppa Italia di Promozione. Se a Gaiole in Chianti i padroni di casa della Chiantigiana hanno vinto 2-0 al termine dei 90 regolamentari...



... contro l'Albinia, ottenendo la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di Promozione, il Vorno ha dovuto sudare molto di più per vincere la sua gara, contro un Galluzzo mai domo e al termine di una partita che denifire rocambolesca è davvero riduttivo!

Queste le formazioni scese in campo:



Vorno – Audace Galluzzo 4-3

VORNO: Angeli, Benassi, Battaglia, Bonfigli, Davini, Riccomi, Gatto, Barbaro, Petracci, Haoudi, Chetoni. A disp.: Cecchini, Petretti, Martinucci, Del Dotto, Esteban, Vannucchi, Di Salvatore. All.: Alfredo Cardella.

A.GALLUZZO: Toffoletti, Khodin, Burgnich, Quadri, Marulli, Pisapia, Leao, Antongiovanni, Rovai, Vecchi, Kouko. A disp.: Bargagli, De Muynck, Sottili, Bianchimano, Gori, Toccafondi, Morelli. All.: Claudio Morandi.

ARBITRO: Alessandro Pistolesi di Piombino, coad. da Kika di Pisa e Lombardi di Pontedera.

RETI: 33' Rovai, 64' Petracci, 73' Gatto, 85' Antongiovanni, 92' Kouko, Benassi, Petracci.

Con un calcio di testa vincente di Rovai su palla proveniente da calcio d'angolo intorno alla mezzora, il Galluzzo ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco sul campo del Vorno. La squadra di casa ha avuto un paio di occasioni per recuperare, ma niente di eclatante, per cui si va al riposo sul vantaggio di misura del Galluzzo.

Nella ripresa, intorno al 20', gli sforzi dei padroni di casa portano al gol del pareggio, messo a segno da Petracci, anche in questa occasione con un colpo di testa. Ribalta la situazione il Vorno poco prima della mezzora della ripresa, grazie a un gol di Gatto! Ora la bilancia si sposta dalla parte dei locali. Ma non è finita...Infatti il Galluzzo ha raggiunto il pareggio a pochi minuti dal 90' con Antongiovanni e al 2' del primo supplementare si è riportato addirittura in vantaggio grazie a Kouko! Ma (ancora) non è finita...Il Vorno non si dà per vinto e si getta in avanti a testa bassa, per non lasciare niente di intentato. E così riesce prima a raggiungere di nuovo il pareggio (3-3) grazie a Benassi, poi addirittura a ribaltare ancora una volta il risultato con Petracci. L'oscurità cala sul campo di Vorno e chiude le ostilità, sul punteggio di 4-3 in favore dei ragazzi di Cardella, che raggiungono la Chiantigiana in finale!





Chiantigiana – Albinia 2- 0

CHIANTIGIANA: Gasparri, Caramanico, Rosati Federico, Pobega, Della Corte, Donati, Casucci, Silvestri, Fontanelli, Mugnai, Ramberti. A disp.: Mengoni, Laghi, Signorini, Antichi, Orlando, Di Pietro, Taflaj. All.: Paolo Molfese.

ALBINIA: Minucci, Bigliazzi, Rosati Niccolò, Sgherri, Conti, Amorfini, Bartalucci, Saloni, Coli, Pallassini, Costanzo. A disp.: Di Roberto, Cicerchia, Fastelli, Servino, Russo, Marchi, Moschetto. All.: Michele De Masi.

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato, coad. da Conti e Alaimo di Firenze.

RETI: 10' rig. e 81' Mugnai.

La Chiantigiana chiude in vantaggio il primo tempo, grazie alla trasformazione di un calcio di rigore da parte di Mugnai, concesso per fallo sullo stesso Mugnai. L'Albinia prova a recuperare dallo svantaggio ma colleziona solo qualche tiro dalla bandierina e qualche mischia in area avversaria, senza nessun esito.

Anche nel secondo tempo continua la pressione dell'Albinia alla ricerca del pareggio ma gli sforzi non producono i risultati sperati. Anzi, quando mancano una decina di minuti alla fine, ecco il raddoppio, ancora ad opera di Mugnai, che finalizza al meglio un rapido contropiede della Chiantigiana con preciso diagonale e chiude il discorso qualificazione!

Complimenti dunque ai ragazzi di Molfese, che approdano alla finalissima di Coppa Italia!